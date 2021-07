Da Redação

Rosabecca planeja trabalhar com franquias a partir de 2022

O mundo está cada vez mais competitivo e as empresas precisam formular estratégias para se manter em evidência no mercado. Cada segmento possui inúmeras marcas que desejam atrair a atenção de consumidores que possuem perfis parecidos.

O universo da moda praia, por exemplo, até mesmo nas estações frias do ano se mantém trabalhando ativamente pesquisando tendências, estilos e tudo que há de mais moderno para ofertar ao público. A marca Rosabecca nasceu com um único objetivo: se destacar por meio de peças exclusivas, que imprimem o que existe de mais atual no mercado mundial da moda praia, com qualidade, eficiência e conforto.

Atuando em busca de oferecer o melhor do setor para suas clientes, a Rosabecca se posiciona, acima de tudo, com grande autoridade no quesito criação de peças e processos de alta qualidade na confecção de todas elas. O universo da moda praia está em constante transformação, e uma marca antenada sempre se dispõe a acompanhar cada uma dessas mudanças com muito estilo e assertividade.

Como meta para 2022, a empresa planeja trabalhar com a comercialização de franquias, para que investidores e fanáticos pela moda praia possam adquirir o direito de uso da marca. Com isso, a Rosabecca levará em diferentes territórios não apenas seu nome, como também o conforto, estilo e outras características que fazem parte de toda sua linha de produtos.

Uma empresa séria, que preza por elementos fundamentais para o bem-estar de suas clientes, com certeza não só alcançará esses objetivos, como muitos outros que já estão sendo traçados. Acompanhe a Rosabecca nas redes sociais e fique por dentro das melhores e maiores tendências do Brasil, com certeza você é ou conhece alguém que seja a cara dessa marca!

(instagram: @rosabeccastore/ facebook: rosabecca)

www.rosabeccabrasil.com.br