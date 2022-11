Rodovias federais têm 32 pontos de bloqueio neste domingo; saiba mais

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Bloqueio de caminhoneiros no MT

As rodovias federais do país têm 22 interdições parciais e 10 bloqueios totais provocados por manifestantes que protestam contra o resultado da eleição e a favor de uma intervenção militar. Todos os 10 bloqueios de rodovias ocorrem no estado do Mato Grosso, segundo levantamento da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgado às 10h30 de domingo (20/11). A reportagem é do Metrópoles.

continua após publicidade .

Também no Mato Grosso, um grupo de atiradores encapuzados invadiu um posto de apoio da concessionária que administra a rodovia BR-163, mais precisamente em Lucas do Rio Verde, onde há dois bloqueios. Na cidade vizinha de Sorriso há três bloqueios.

Segundo vídeo de funcionários e apuração da reportagem, os atiradores queimaram um guincho e atiraram em uma ambulância. Os encapuzados também dispararam no rádio comunicador, na fachada da empresa e destruíram o alojamento dos funcionários, que foram rendidos.

continua após publicidade .

fonte: Reprodução / Redes sociais Ponto de Pedágio invadido no Mato Grosso por grupo armado

Mais cedo, ainda na manhã de domingo, o número de interdições parciais era de 27 e o número de bloqueios era de 11. No entanto, vias foram liberadas ainda pela manhã, como em Terra Roxa no Paraná e Itaituba no Pará.



Veja a situação nos estados:

continua após publicidade .

Mato Grosso: Tinha 13 pontos de protesto em rodovia federal, segundo última atualização de sábado (19/11). Dez pontos são de bloqueio total, segundo PRF nacional no domingo (20/11). Os bloqueios totais estão concentrados nas cidades de Sorriso, com três pontos, e Lucas do Rio Verde, com 2 pontos. Também há bloqueios totais em Matupá, Campo Novo do Parecis, Campos de Júlio, Nova Mutum e Água Boa.

Pará: Chegou a ter bloqueio total da rodovia no município de Itaituba no domingo, mas a via foi liberada.

Rondônia: Treze pontos de bloqueio ou interdição na manhã de domingo, segundo PRF local. Rodovia BR 364: distrito de Nova Califórnia, distrito de Extrema, distrito de Vista Alegre do Abunã, Candeias do Jamari, Ariquemes, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Rolim de MOura, Cacoal, Vilhena; Rodovia BR 425: Colorado do Oeste, Cerejeiras e Nova Namoré.

continua após publicidade .

Paraná: Chegou a ter bloqueio total na rodovia da cidade de Terra Roxa no domingo, mas a via foi liberada.

Decisão do STF

Em grupos de apoiadores do candidato Jair Bolsonaro (PL), militantes defendem que a nova onda de bloqueios em rodovias é em resposta à decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, que bloqueou contas de empresários que estariam financiando protestos favoráveis a um golpe militar no país.

Um total de 43 contas de empresas e pessoas físicas foram bloqueadas em determinação de 12 de novembro. A decisão foi noticiada nos meios de comunicação na quinta-feira (17/11), um dia antes do início desses novos bloqueios.

Essa segunda onda de bloqueios nas rodovias é bem menor que a primeira e concentrada em Rondônia e Mato Grosso. Nos primeiros dias depois do resultado do primeiro turno houve centenas de bloqueios em rodovias. Dessa vez, chegou ao máximo de 38 entre bloqueios parciais e totais.

Siga o TNOnline no Google News