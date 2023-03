Rodovia Mogi-Bertioga tem tráfego liberado para veículos, diz governo de SP

Redação (via Agência Estado)

O governo de São Paulo liberou na tarde desta terça-feira, 7, a passagem de veículos pela Rodovia Mogi-Bertioga, que estava interditada desde as fortes chuvas que caíram na região durante o feriado de carnaval. O trecho desobstruído foi o do km 82, na altura de Biritiba Mirim, ponto atingido por um deslizamento de encosta e pelo rompimento de uma tubulação, que causou erosões e rachaduras no asfalto.

A liberação do trecho para os veículos acontece um mês e meio antes do que havia sido anunciado pelo próprio governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), que previu a conclusão das obras em dois meses. O temporal deixou 65 mortos no litoral norte paulista.

"A liberação antecipada desse trecho da rodovia foi possível graças ao empenho das equipes do DER (Departamento de Estradas e Rodagem), que trabalharam intensamente nas obras de recuperação do pavimento danificado", disse Natália Resende, secretária do Meio Ambiente , Infraestrutura e Logística.

A rodovia segue passando por reformas e melhorias, como a implementação de novo sistema de drenagem, a construção de um muro de arrimo e o reforço de um muro já existente. A previsão é de que as obras, avaliadas em R$ 9,4 milhões, sejam concluídas em 180 dias.