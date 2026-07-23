Rodízio é suspenso na zona leste após falha afetar linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade

A Prefeitura de São Paulo suspendeu na manhã desta quinta-feira, 23, o rodízio municipal de veículos em vias da zona leste da capital paulista. A decisão foi tomada em razão dos problemas registrados nas linhas 11, 12 e 13 do sistema ferroviário.

Conforme a gestão municipal, a suspensão é válida para as avenidas Salim Farah Maluf, Celso Garcia, Radial Leste, do Estado, Luiz Inácio de Anhaia Mello e Marginal Tietê até o centro. "A medida considera os impactos excepcionais na circulação de veículos na região durante o período da manhã, evitando prejuízos aos motoristas que tiveram seus deslocamentos afetados pelas ocorrências no sistema ferroviário", acrescenta a Prefeitura.

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A suspensão é restrita ao período da manhã e às vias informadas. Nas demais regiões da cidade, o rodízio municipal segue funcionando normalmente.

Na manhã desta quinta-feira, a circulação dos trens das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade foi interrompida temporariamente após uma ocorrência afetar o fornecimento de energia entre as estações Brás e Sebastião Gualberto, informou a Trivia Trens.

Durante a ocorrência, um foco de incêndio foi registrado em um trem próximo ao pátio de manutenção da concessionária, na região da Estação Bresser-Mooca. O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado às 5h38. Após controlar as chamas, as equipes permaneceram no local realizando o trabalho de rescaldo para evitar novos focos de incêndio.

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Falha provocou transtornos aos passageiros

Nas redes sociais, passageiros relataram dificuldades para embarcar, catracas travadas e plataformas lotadas em diferentes estações. Vídeos publicados por usuários também mostram pessoas caminhando sobre os trilhos durante a interrupção.

Na região da Estação Brás, a concessionária realizou o desembarque assistido de uma composição. Segundo a empresa, o procedimento foi adotado por questões de segurança e acompanhado por equipes operacionais.

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Para reduzir os impactos da paralisação, a Trivia Trens informou ter solicitado a ativação do Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência (PAESE). Por volta das 6h30, pontos de ônibus nas regiões atingidas registravam aglomeração de passageiros, com longas filas à espera dos coletivos.

Os reflexos da paralisação também foram sentidos no trânsito. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a zona leste concentrava 75 quilômetros de lentidão no início da manhã, região diretamente impactada pela interrupção da circulação ferroviária.

Em razão do aumento da demanda provocado pela interrupção das linhas da Trivia Trens, o Metrô informou que adotou novas medidas operacionais para garantir a segurança dos passageiros. Desde as 7h42, a Linha 3-Vermelha opera com velocidade reduzida e controle de fluxo na entrada das estações, com o objetivo de evitar a superlotação das plataformas.

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As ações fazem parte de uma estratégia iniciada às 6h, que inclui a abertura das transferências nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera, o reforço da frota da Linha 3-Vermelha com dois trens extras e a realização de manobras intermediárias nas estações Tatuapé e Penha.

A companhia informou ainda que monitora a demanda em tempo real, envia trens vazios para estações com maior lotação e reforçou o efetivo de funcionários nas estações de transferência para orientar os passageiros.

A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que acompanha, desde o início da manhã a ocorrência que afetou a operação das linhas. Segundo a agência, a atuação inclui a fiscalização das medidas adotadas pela concessionária para restabelecer o serviço e prestar assistência aos passageiros.

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A Artesp acrescentou que mantém monitoramento permanente da concessão e avaliará a adoção das medidas administrativas e contratuais cabíveis.

Segundo a Trivia Trens, equipes técnicas seguem trabalhando para identificar a causa da interrupção no fornecimento de energia e realizar os reparos necessários para restabelecer a circulação dos trens no menor tempo possível.

A empresa assumiu a operação das linhas 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade na última terça-feira, 21. Até então, os ramais eram administrados pela Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). Desde o início da concessão, a nova operação já registrou falhas que afetaram a circulação dos trens.