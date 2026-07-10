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Rodízio de carros vale hoje em SP? Veja como ficam as regras

Escrito por Geovanna Hora (via Agência Estado)
Publicado em 10.07.2026, 09:04:00 Editado em 10.07.2026, 09:11:42
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O Rodízio Municipal de Veículos está suspenso para carros nesta sexta-feira, 10, por causa do feriado prolongado da Revolução Constitucionalista de 1932, celebrado na quinta-feira, 9.

A Prefeitura de São Paulo informou que a medida foi adotada em razão da previsão da redução na circulação de veículos durante o feriado prolongado.

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As demais restrições permanecem em vigor, como o Rodízio de Veículos Pesados (caminhões), a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Como funciona o rodízio em dias normais

Em dias úteis, o Rodízio Municipal de Veículos restringe a circulação de veículos no centro expandido das 7h às 10h e das 17h às 20h. O calendário segue o último número da placa:

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- Segunda-feira: finais 1 e 2;

- Terça-feira: finais 3 e 4;

- Quarta-feira: finais 5 e 6;

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- Quinta-feira: finais 7 e 8;

- Sexta-feira: finais 9 e 0.

Desrespeitar a restrição é infração média, sujeita a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

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Sobre o feriado

O feriado de 9 de julho é celebrado em todo o Estado de São Paulo desde 1997 e homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932. Na época, civis e militares paulistas iniciaram um movimento armado contra o governo provisório de Getúlio Vargas, que havia assumido o poder em 1930 sem convocar eleições gerais e sem promulgar uma nova Constituição.

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