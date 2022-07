“Robô” erra previsões para 2023 em programa antigo de Xuxa e viraliza

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Personagem Cibernética, interpretada pela atriz Simone Bruno, aparece no cenário do Xuxa Park

Uma “robô” tentou prever o futuro no Xuxa Park, antigo programa de Xuxa Meneghel na TV Globo, em 1999. No entanto, errou todos os palpites. O vídeo foi resgatado e viralizou nas redes sociais, com mais de meio milhão de acessos em apenas 24 horas no Twitter.

continua após publicidade .

No trecho, a personagem Cibernética, interpretada pela atriz Simone Bruno, aparece no cenário do Xuxa Park: “Venho do ano 2023. O futuro é maravilhoso”, mentiu.

O festival de previsões furadas estava apenas começando. Cibernética disse que Sasha, então com um ano de vida, havia se tornado apresentadora de um programa chamado Planeta Sasha, semelhante ao da mãe. A filha de Xuxa, no entanto, nunca se interessou pela TV e partiu para o mundo da moda.

continua após publicidade .

A “robô” ainda errou ao agradecer Xuxa por ter conscientizado a população a não degradar o meio ambiente: “Você foi uma das grandes incentivadoras a cuidar da natureza. Graças a você, as pessoas se conscientizaram. Nós temos muitos bichos e muita vegetação”.

No trecho que viralizou, Cibernética falha em todas as previsões para 2023. “Somos muito felizes. A natureza está em ordem. Estamos todos bem. Não há guerras. Os seres humanos se conscientizaram da paz”, disse ela.

Xuxa perguntou sobre os baixinhos, e mais uma vez a personagem errou: “Sem drogas. Sem violência. O futuro é belo. Sejam bem-vindos ao futuro”.

continua após publicidade .

eita como mente pic.twitter.com/X0HFpZbqkT — Portal Dolls 🪩 (@portaldolls) July 11, 2022

Com informações do Metrópoles.

Siga o TNOnline no Google News