Roblox lança contas para menores de 16 anos e amplia poder dos pais; entenda novas regras

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A plataforma de jogos Roblox anunciou nesta terça-feira, 16, dois novos tipos de conta para menores de 16 anos: a Roblox Select e a Roblox Kids.

A novidade está disponível para usuários do serviço mundialmente. Ou seja, a medida é válida também para o Brasil.

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Fenômeno global entre crianças e adolescentes, o Roblox é uma plataforma de jogos online que permite aos usuários criar, jogar e compartilhar jogos desenvolvidos por outras pessoas da própria comunidade.

Com a nova atualização, jogadores de 9 a 15 anos serão direcionados automaticamente para a versão Select. Já os menores de 9 anos só vão poder acessar a versão Kids. Maiores de 16 anos continuarão na versão padrão.

Para provar a idade do usuário, será necessário fazer uma espécie de reconhecimento facial para abrir os jogos voltados a adultos. O processo é semelhante ao usado para autorizar transações em aplicativos de bancos. O serviço analisa a selfie e, então, faz uma estimativa de sua idade, que pode ser contestada com o envio do documento de identificação.

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As duas versões Select e Kids dão acesso somente aos jogos que passaram por processo de revisão para garantir que são adequados a cada faixa etária.

Os novos tipos de conta já tinham sido lançados em maio para usuários na Austrália, na Indonésia, na Holanda e na Nova Zelândia.

Mudanças no chat

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Além de restringir o número de jogos disponíveis, as novas versões limitam o acesso ao chat, segundo a plataforma, numa tentativa de evitar interações indevidas entre menores de idade e adultos.

Usuários que não fizerem a verificação não poderão abrir a versão padrão da plataforma nem ter acesso aos recursos de chat, independentemente da idade.

A verificação por selfie tinha sido liberada em janeiro, quando passou a ser exigida para liberar acesso ao chat. O mecanismo gerou protestos virtuais.

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O influenciador digital Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, passou a ser citado por usuários do Roblox após a plataforma implementar novas regras para o uso do chat, com base na verificação de idade.

Embora não tivesse relação direta com a decisão da empresa, o criador de conteúdo virou alvo de críticas e ameaças virtuais após a repercussão de seu vídeo Adultização que ampliou a discussão sobre exploração infantil na internet.

Segundo o influenciador, os autores das mensagens se identificam como crianças afetadas pelas novas regras do chat.

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Novas classificações para os jogos

As regras da Roblox definem que os jogos com classificação mínima, leve, moderada e restrita:

- Classificação mínima: podem ter violência leve ocasional, sangue irreal e medo leve.

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- Classificação leve: podem incluir violência e medo leves repetidos, sangue irreal pesado e humor vulgar leve.

- Classificação moderada: podem incluir violência, humor vulgar e medo moderados, sangue realista leve e conteúdo de jogo de azar não jogável.

- Classificação restrita: podem ter violência intensa, sangue muito realista, humor grosseiro moderado, temas românticos, presença de álcool, linguagem forte e interações prolongadas com IA.

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Controle parental

Com o lançamento das versões Kids e Select, os pais ou responsáveis poderão bloquear e aprovar jogos para filhos de até 15 anos. Até então, o limite era para crianças de 12 anos.

Para fazer isso, é preciso vincular contas de pais ou responsáveis com as das crianças na Roblox.

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As diferenças entre as novas versões

- Roblox Kids (5 a 8 anos) jogos com classificação mínima ou leve, chat desativado por padrão e uma cor de fundo diferente para pais saberem se as crianças estão na versão correta;

- Roblox Select (9 a 15 anos) jogos com classificação mínima, leve ou moderada e chat limitado a amigos de confiança e de faixa etária semelhante;

- Roblox "padrão" (a partir de 16 anos) tem acesso a todos os jogos, exceto aos de conteúdo restrito, voltados somente a maiores de 18 anos.

O que é Roblox?

O jogo começou a ganhar popularidade durante a pandemia. E, hoje, possui cerca de 144 milhões de usuários ativos diários globalmente. O Roblox atraiu crianças, principalmente, pela proposta: os jogadores criam avatares no estilo Lego em um "metaverso", onde podem criar e interagir com games gerados pelos próprios usuários.

Por permitir que usuários maiores de idade acessem a plataforma, o jogo passou por uma série de denúncias de conteúdo adulto e ilegal. Em 2018, o jornal El País denunciou um "estupro do avatar" de uma menina americana de 7 anos.

Em 2021, a polícia escocesa emitiu um alerta para pais e responsáveis após uma mãe descobrir que o filho recebia conteúdo pornográfico. Em 2022, a BBC revelou que há salas em que são recriadas cenas de tiroteios em escolas e espaços que simulam cenas de sadomasoquismo.

Após os casos, o Roblox passou a adotar medidas para verificação de idade dos usuários.