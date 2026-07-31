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RJ ainda tem 100 mil imóveis sem energia elétrica após vendaval

Escrito por Rayanderson Guerra (via Agência Estado)
Publicado em 31.07.2026, 11:47:00 Editado em 31.07.2026, 11:54:45
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O Rio de Janeiro ainda tem 100 mil imóveis sem energia elétrica na Região Metropolitana da capital fluminense, dois dias após o vendaval que atingiu o Estado. Cerca de 95 mil clientes da Light permanecem sem fornecimento de energia na manhã desta sexta-feira, 31. As áreas mais afetadas estão na zona oeste e Baixada Fluminense. Na capital, os bairros com maior impacto são Campo Grande, Bangu, Jacarepaguá, Santa Cruz e Recreio. Na Baixada, os municípios com trechos mais atingidos são Nova Iguaçu e Duque de Caxias.

De acordo com a Light, o vendaval provocou a queda de cerca de 220 árvores no Rio de Janeiro. "Muitas atingiram diretamente a rede elétrica da companhia, causando desligamentos e danos em diversas regiões", diz a concessionária.

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"A Light informa que mais de 2 mil colaboradores estão empenhados ininterruptamente em uma força-tarefa para a normalização do fornecimento de energia, que entra agora em uma etapa mais complexa, com serviços de engenharia para a reconstrução da rede elétrica.

Em diversos pontos, os danos exigem a substituição de postes, cabos e outros equipamentos, além da remoção de árvores e objetos que caíram sobre a fiação, como telhas e até caixas-d'água", diz a Light.

Outros 5 mil clientes da Enel Rio também permanecem sem energia em Paraty, Angra dos Reis e Mangaratiba. De acordo com a empresa, o fornecimento de energia foi normalizado para 99% dos clientes impactados pelos fortes ventos que atingiram a região.

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"Desde o início da ocorrência, realizamos manobras remotas para agilizar o restabelecimento do serviço e triplicamos o número de equipes em campo. Além da recomposição da rede elétrica, nossos profissionais também atuam na desobstrução de vias interrompidas pela queda de árvores e contamos com reforço de veículos, equipamentos e técnicos para apoiar o atendimento às ocorrências", diz a Enel.

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere (PSD), afirmou, na manhã desta sexta-feira, que "segue cobrando da Light o restabelecimento do fornecimento de energia nos pontos impactados pelos últimos eventos"

"A gente está cobrando para que cumpra o seu papel e cada um assuma as suas responsabilidades e siga os protocolos de emergência", afirmou.

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CLIMA/RJ/VENTANIA ENERGIA ELÉTRICA
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