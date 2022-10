Rishi Sunak é anunciado como novo primeiro-ministro do Reino Unido

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

O anúncio foi feito na manhã desta segunda-feira (24)

O Reino Unido escolheu, na manhã desta segunda-feira (24), o seu novo primeiro-ministro. Rishi Sunak foi o escolhido para ocupar o cargo renunciado por Lis Truss, que governou por apenas 45 dias.

continua após publicidade .

Leia mais: Após 45 dias de governo, primeira-ministra do Reino Unido deixa cargo

Rishi Sunak ainda precisa ser convidado pelo monarca britânico, o Rei Charles III, antes de ser considerado oficialmente o primeiro-ministro, mas esse procedimento é considerado uma formalidade.



continua após publicidade .

O principal concorrente de Sunak era Boris Johnson, mas ele desistiu da disputa. Boris admitiu que não poderia mais unir o partido após um dos períodos mais turbulentos da história política britânica.

Leia também: Boris Johnson renuncia ao cargo de primeiro-ministro

A outra possível concorrente era Penny Mordaunt, líder da Câmara dos Comuns do Parlamento, mas ela não conseguiu o mínimo de 100 apoiadores que era necessário e retirou sua candidatura minutos antes do anúncio. (Entenda melhor como funcionou a eleição no final dessa reportagem)



continua após publicidade .

Sunak, ex-ministro das Finanças de 42 anos, é o terceiro primeiro-ministro do Reino Unido em menos de dois meses.

Com informações do G1.

Siga o TNOnline no Google News