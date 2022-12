Risco de deslizamento de terra interdita a Rio-Santos entre Ubatuba e Paraty

Redação (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Por conta das chuvas intensas que têm caído desde o começo da semana e dos riscos de deslizamentos de terra na região, a concessionária CCR RioSP bloqueou nesta quarta-feira, 21, os dois sentidos da Rodovia Rio-Santos (BR-101) entre os km 35, na altura da praia de Itamambuca, em Ubatuba (SP), e o km 591, na região de Paraty (RJ).

continua após publicidade .

A interdição da via, administrada pela concessionária, começou por volta das 18h desta quarta. O bloqueio conta com a ajuda da Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Rio de Janeiro que, por meio de nota, informa que o trecho permanecerá interditado pelo menos até a manhã desta quinta-feira, 22.

A CCR, contudo, não deu um prazo e afirmou que uma nova análise será feita, também nesta quinta, antes de liberar a pista. A concessionária explica que a ação tem o objetivo de "preservar a vida dos motoristas, evitando acidentes, uma vez que o local está suscetível a deslizamento de terra como aconteceu em abril deste ano".

continua após publicidade .

A quantidade de veículos que trafegam pela Rio-Santos costuma aumentar nesta época do ano por conta das festas de final de ano. "A orientação é que o motorista evite trafegar pela rodovia e, em caso de emergência, pare num posto de serviço. Uma nova avaliação deve ser feita na quinta-feira, 22, para análise de possibilidade de liberação do trecho", informou a CCR.

Para mais informações sobre as condições de tráfego, os motoristas podem utilizar os canais de comunicação da concessionária: (11) 2795-2238 / Disque CCR RioSP: 0800 017 3536 / App CCR Rodovias - CCR RioSP.