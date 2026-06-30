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Risco de Cisma: papa Leão XIV faz apelo contra ordenação de bispos sem autorização do Vaticano

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 30.06.2026, 11:06:00 Editado em 30.06.2026, 11:19:41
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O papa Leão XIV fez um último apelo à Fraternidade São Pio X, pedindo que "renuncie ao seu projeto" de ordenar quatro novos bispos sem o consentimento do Vaticano, uma vez que isso constituiria um cisma.

Essa comunidade tradicionalista, com sede em Ecône (Suíça), anunciou a intenção de ordenar, em 1º de julho, seus próprios bispos. Para a Santa Sé, representaria um ato de insubordinação direta, que acarretaria a excomunhão automática dos bispos.

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A comunidade fundada em 1970 pelo bispo francês Marcel Lefebvre (1905-1991) reúne fiéis que se orientam por uma interpretação estrita da tradição doutrinal e litúrgica. Rejeita as evoluções da Igreja desde o Concílio Vaticano II (na década de 1960), defendendo um modelo de sociedade patriarcal e um ideal de Estado teocrático.

Segue o rito "tridentino", caracterizado pelo uso do latim e por uma liturgia altamente codificada. Nas missas, o sacerdote fica de costas para os fiéis, voltado para o altar.

"Suplico do fundo do meu coração: reconsiderem a sua decisão!", escreveu Leão XIV em uma carta dirigida ao superior geral da Fraternidade, datada de 29 de junho e divulgada nesta terça-feira, 30, pelo Vaticano.

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O papa americano pede à comunidade que "leve em conta o bem espiritual dos fiéis", cujo número é estimado em 600 mil em todo o mundo. Acrescenta que, em caso de cisma, os sacramentos, como o matrimônio ou a confissão, realizados pelos bispos deixariam de ser reconhecidos pela Igreja Católica.

"Rezo por vós, pois rasgar a túnica inconsútil de Cristo é um pecado de extrema gravidade. Que o Senhor ilumine as vossas consciências e desperte os vossos corações. Pela autoridade recebida de Cristo, com o coração entristecido, mas cheio de esperança, vejo-me obrigado a pedir-vos que renunciem ao vosso projeto", acrescenta.

Segundo a Bíblia, no dia de sua crucificação Cristo vestia uma túnica sem costuras, tecida de uma só peça. Em 1988, o papa João Paulo II fez um apelo semelhante à Fraternidade para dissuadi-la de ordenar novos bispos. Foi em vão. A ordenação provocou uma excomunhão imediata, que foi suspensa em 2009.

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A Fraternidade São Pio X é influente em alguns círculos conservadores. Alega em sua defesa que ordenará bispos por "necessidade", já que conta apenas com dois em atividade, o que limita seu crescimento.

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Bispos FRATERNIDADE SÃO PIO X ordenação VATICANO/PAPA LEÃO XIV
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