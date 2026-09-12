Rio Tietê sobe e fica perto de transbordar na cidade de São Paulo

Com a intensidade das chuvas na cidade de São Paulo, o Rio Tietê subiu e está perto de transbordar. Registro feito na manhã deste sábado, 12, mostra a elevação do volume do rio na altura da Ponte da Freguesia do Ó, zona norte da capital. A capital amanheceu bastante chuvosa.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo, a chegada de uma frente fria ao litoral paulista neste fim de semana vai provocar chuvas generalizadas com forte intensidade, acompanhadas de intensas rajadas de vento que podem superar os 60km/h.

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"Os modelos de previsão indicam que as instabilidades devem persistir até o início da próxima semana, com leve declínio das temperaturas", alerta o órgão municipal. O cenário se repete no domingo, 13.

A Defesa Civil do Estado emitiu alerta para o risco de chuvas fortes, ventos intensos e granizo em diferentes regiões do estado.Na capital, os ventos podem superar 60 km/h.

Registro de morte após desmoronamento de prédio em construção

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Uma pessoa morreu após o desabamento de um prédio em construção na madrugada deste sábado, na cidade de São Paulo, em meio a uma madrugada de chuvas intensas.

Segundo a Defesa Civil do Estado, por volta das 2 horas da madrugada, o edifício em construção desabou sobre uma residência na Rua Tequici, no bairro da Penha, zona leste da capital paulista. Foram notificadas dez vítimas, sendo que uma mulher foi retirada dos escombros já sem vida. Conforme o órgão estadual, a relação do acidente com as chuvas ainda não foi confirmada.

Previsão do tempo

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Para este sábado, a previsão é de tempo chuvoso ao longo de todo o dia e também à noite. Segundo o Inmet, a capital deve registrar mínima de 15°C e máxima de 23°C.

No domingo, 13, o tempo continua instável, com chuva de moderada a forte e temperaturas ainda mais baixas - a máxima não deve passar dos 17°C. A tendência é de que as instabilidades continuem até o início da próxima semana.

Diante do cenário de chuvas intensas, a recomendação é evitar áreas sujeitas a alagamentos, não atravessar vias com correnteza e procurar abrigo durante as tempestades, especialmente longe de árvores e estruturas vulneráveis ao vento.