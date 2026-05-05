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Rio tem vias interditadas e 41 escolas fechadas por conta de operação contra grupo ligado ao CV

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 05.05.2026, 16:05:00 Editado em 05.05.2026, 16:12:29
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Uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira, 5, na zona norte do Rio de Janeiro, contra um grupo criminoso ligado ao Comando Vermelho envolvido em roubos de veículos e de cargas, além da comercialização de materiais ilícitos, deixou um homem, apontado como suspeito, morto e outras 12 pessoas presas.

Durante as diligências, 28 veículos roubados foram recuperados. Além disso, os agentes também apreenderam grande quantidade de entorpecentes, armas, munições, dinheiro em espécie e resgataram um macaco.

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A operação da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP), cumpre mandados de busca e apreensão na Nova Holanda, no Complexo da Maré, e em Bonsucesso, na zona norte do Rio.

A operação provocou o fechamento de vias expressas da capital fluminense nesta terça-feira. A Linha Vermelha ficou interditada por 20 minutos, por volta das 11h40. Às 12h30, a Avenida Brasil foi fechada para que a Polícia Militar retirasse objetos deixados na via por um grupo.

De forma preventiva, 41 escolas municipais suspenderam as aulas no turno da manhã na região em que os policiais atuavam. Uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) teve o atendimento suspenso.

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