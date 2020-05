Rio recebe 90 respiradores doados pelo Ministério da Saúde

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) recebeu do Ministério da Saúde, na tarde deste sábado, 9, uma remessa de 90 respiradores. Os aparelhos, importantes no processo de recuperação dos pacientes com sintomas graves de coronavírus, serão usados nos hospitais da rede estadual, além de serem entregues em apoio aos municípios.

A doação foi acertada na sexta-feira, 8, durante visita do ministro da Saúde, Nelson Teich ao Hospital de Campanha do Maracanã, onde se encontrou com o governador do Rio, Wilson Witzel.

Neste sábado, o Estado do Rio registrou o segundo maior número de mortes em 24 horas pelo coronavírus, 150, superado apenas pela última quinta-feira, quando 189 pessoas morreram vítimas da pandemia em um dia.

Os respiradores, que serão usados de forma imediata para abertura de leitos de UTI, vão ser entregues nas seguintes unidades: Hospital Alberto Torres (10), Hospital Geral de Nova Iguaçu (10), Hospital Desembargador Leal Júnior (5), Hospital de Campanha Maracanã (30), Hospital das Freiras (10), Hospital de Bom Jesus de Itabapoana (10), Hospital de Paraíba do Sul (8), entre outros cujos locais ainda serão definidos.

O Hospital de Campanha do Maracanã, na zona norte do Rio, começa a receber na noite deste sábado pacientes do SUS infectados pela covid-19, após sofrer um princípio de incêndio na parte da manhã, que não afetou a estrutura e nem equipamentos da unidade.

O hospital inicialmente funcionará com capacidade para 170 leitos, 50 deles de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). Os outros 230 serão entregues à população ao longo da próxima semana. Ao todo serão 400 leitos, dos quais 160 serão de UTI. Desde esta manhã, profissionais de saúde que vão atuar em hospitais de campanha do Estado, incluindo o Maracanã, participaram de treinamento, realizado no Maracanãzinho.