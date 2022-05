Rio: Polícia e MP abrem operação contra delegada e agentes por elos com a milícia

Redação (via Agência Estado)

A Polícia Civil e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) abriram nesta sexta-feira, 20, a Operação Heron contra agentes públicos que teriam sido corrompidos pela milícia. Entre os alvos estão uma delegada, três policiais militares e seis agentes penitenciários, além de milicianos. Os policiais cumprem mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão. As ordens foram expedidas pela 1ª Vara Criminal Especializada da Capital.

Segundo a investigação, os agentes públicos repassavam informações privilegiadas aos membros da organização criminosa, como posicionamento de viaturas e dados de investigações em andamento. "Com evidente prática de corrupção e pagamentos entre milicianos e serventuários do sistema prisional", informou o MP. A investigação é conduzida pelo Grupo de Atuação Especializada no Combate ao Crime Organizado (Gaeco) em parceria com Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e de Inquéritos Especiais (Draco/IE).

Os agentes sob suspeita também estariam atuando na milícia da região de Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. De acordo com a investigação, eles tinham trânsito com Luiz Antônio da Silva Braga, o "Zinho", irmão e sucessor de Wellington da Silva Braga, o "Ecko", morto em confronto com a Polícia Civil em junho do ano passado.

Veja os alvos da operação:

- Francisco Anderson da Silva Costa, conhecido como 'Garça' ou 'PQD', apontado como um dos chefes do grupo crimino;

- Luiz Bastos de Olive Ira Junior, o 'pqdzinho';

- Leonardo Corrêa de Oliveira, o 'Sgt. Oliveira', policial militar;

- Matheus Henrique Dias de França, o 'Franc', policial militar;

- Pedro Augusto Nunes Barbosa, o 'Nun', policial militar;

- Alcimar Badaró Jacques, o 'Badá', policial penal;

- André Guedes Benício Batalha, o 'Gue', policial penal;

- Carlos Eduardo Feitosa de Souza, o 'Feitosa' ou 'Feio', policial penal;

- Edson da Silva Souza, o 'Amigo S', policial penal;

- Ismael de Farias Santos, policial penal;

- Wesley José dos Santos, o 'SEAP', policial penal.