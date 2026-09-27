Rio Grande do Sul tem alerta de granizo, vento e chuva forte
A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para granizo, vento e chuva nas proximidades de SantAna do Livramento, na Fronteira Oeste, neste domingo, 27. O órgão orienta a população a evitar áreas de risco.
O alerta ocorre após a formação de uma frente quente que provocou temporais com granizo de grande tamanho em diferentes pontos do Rio Grande do Sul.
A situação exige atenção principalmente no Oeste e Noroeste gaúchos. A elevação da temperatura nessas áreas, na retaguarda da frente quente, pode favorecer a formação de novos temporais isolados com vento e granizo durante a tarde e a noite deste domingo, de acordo com a MetSul.
O episódio mais severo até agora ocorreu em Santiago, onde uma tempestade de granizo atingiu a cidade na noite de sábado. Segundo o órgão, o temporal começou por volta das 20h40 e trouxe pedras de gelo de grande tamanho, algumas semelhantes a ovos. Em determinados pontos, o granizo se acumulou nas ruas, calçadas e gramados, formando uma camada de gelo com mais de 30 centímetros de espessura.
Os estragos atingiram principalmente residências, com telhas quebradas e danos em forros. O acúmulo de gelo também obstruiu calhas e provocou a entrada de água em algumas casas. O temporal deixou ainda cerca de 7 mil consumidores sem energia elétrica em Santiago e afetou o abastecimento de água de aproximadamente 22 mil imóveis, segundo informações citadas pela MetSul.
A previsão, portanto, é de um domingo de tempo instável e risco de novos temporais no Rio Grande do Sul, especialmente em áreas do Oeste e Noroeste gaúchos. A orientação da Defesa Civil é evitar locais de risco durante a ocorrência de granizo, chuva intensa e ventos fortes e acompanhar os avisos oficiais, que são emitidos praticamente de hora em hora. Em caso de emergência, os telefones indicados são 190 e 193.