Rio faz cobrança e ministro fala em 5% a mais de doses

Da Redação

O Ministério da Saúde decidiu enviar 5% a mais de doses das vacinas contra a covid-19 para o Rio. O Estado tem registrado avanço de casos da variante Delta, que preocupa por sua maior transmissibilidade. A decisão foi divulgada em uma rede social pelo ministro Marcelo Queiroga, após o Rio alertar que a aplicação da primeira dose poderia ser suspensa pelo atraso no repasse de vacinas. O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse que esperava receber ainda ontem os imunizantes previstos anteriormente. Já o ministério diz que 298,2 mil doses foram enviadas durante a semana e que outras 696,2 mil começaram a ser distribuídas na sexta. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.