Rick, da dupla com Renner, desaparece após helicóptero perder contato em Santa Catarina

Além de Rick, mais quatro pessoas estariam a bordo, entre elas o empresário Bruno Avelar

Um helicóptero com cinco pessoas a bordo, entre elas possivelmente o cantor sertanejo Rick, da dupla Rick e Renner, e o empresário Bruno Avelar, desapareceu na tarde desta segunda-feira (21) na região da Serra catarinense.

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Segundo as informações iniciais, o helicóptero perdeu o contato enquanto sobrevoava uma área rural do município de Urubici, nas proximidades da rodovia SC-370. A bordo estariam o piloto, o copiloto e três passageiros, que incluiriam Rick, Bruno Avelar e o videomaker Paulo.

Horas antes do desaparecimento, no momento da decolagem, o cantor teria publicado em suas redes sociais um registro ao lado do empresário.

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Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

O 5º Batalhão de Bombeiro Militar foi acionado para atender a uma ocorrência envolvendo uma possível queda de helicóptero. Equipes da guarnição de Urubici foram mobilizadas para realizar buscas terrestres na localidade conhecida como Vacas Gordas.

As operações de busca contam com o apoio de serviços de emergência locais e equipes particulares. No entanto, as condições meteorológicas adversas, com fortes chuvas na região, têm dificultado os trabalhos das equipes de resgate.

Até o momento, as autoridades trabalham para localizar o helicóptero e confirmar a situação das pessoas que estavam a bordo.

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Matéria em atualização*