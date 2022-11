Richarlison: saiba quem é o jogador que conquistou a vitória do Brasil

Da Redação

Com uma origem humilde, de uma comunidade no Espírito Santo, o craque de 25 anos mantém seus posicionamentos mesmo ao ser fortemente julgado

Richarlison se tornou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais depois que marcou dois gols na estreia da Seleção Brasileira, na Copa do Mundo do Catar, nesta quinta-feira (24). Atualmente, ele é jogador do Tottenham, na Inglaterra.

Conhecido como "Pombo", o atleta é dono de uma personalidade marcante e engraçada que vem conquistando os corações dos brasileiros. Richarlison, entretanto, também está deixando sua marca fora dos campos ao defender diversas causas sociais.

O camisa 9 defende ferrenhamente causas como combate ao racismo e à violência contra a mulher, e se posicionou pela conscientização sobre a Covid-19, no auge da pandemia, e as queimadas no Pantanal.





Jogador doa parte do salário

Com um salário estimado em mais de 535 mil libras por mês, aproximadamente R$ 3,4 milhões mensais, o craque doa 10% para o Instituto Padre Roberto Lettieri, da cidade Barretos, em São Paulo.

A casa de apoio ajuda pacientes com câncer que são atendidos no Hospital do Amor, do SUS. Ali, os pacientes recebem moradia e alimentação de forma gratuita enquanto ficam na cidade para o tratamento. A relação do jogador com o instituto começou há cinco anos, quando sua segunda mãe foi diagnosticada com câncer.

“Muita gente não sabe. No Brasil eu tenho uma casa em Barretos onde tem um hospital de câncer. Tem uma casa lá para ajudar as pessoas que não tem grana para poder ficar lá. Então ali eles tem comida de graça, tem tudo de graça. 10% do meu salário vai para lá para ajudar essas pessoas”, disse o craque, em entrevista à ESPN.





Veio à tona nas redes sociais

Richarlison já declarou, discretamente, em entrevistas que também se envolve em causas sociais e procura contribuir com vaquinhas virtuais. Um caso de doação veio à tona depois da vitória do Brasil, nesta quinta(24), quando uma internauta revelou no Twitter que o jogador a ajudou em 2017.



Na época, ela havia pedido ajuda nas redes sociais para seu pai que estava doente. Richarlison, então, compartilhou o caso em suas redes sociais e enviou uma camisa autografada para a internauta, que fez uma rifa para arrecadar fundos.

pra quem tá conhecendo richarlisson agora, esse aqui é richarlisson: se ofereceu a me ajudar na campanha que fiz pra conseguir uma cirurgia para o meu pai pic.twitter.com/iCvbAevs61 — lala (@InfinitoTQuiero) November 24, 2022





Fonte: Informações Terra e UOL.

