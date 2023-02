Richard Belzer, humorista e ator de Law & Order, morre aos 78 anos

Da Redação

O ator Richard Belzer morreu aos 78 anos, neste domingo (19), em casa, na França. O ator ficou conhecido por interpretar o detetive John Munch em Homicide: Life on the Street e Law & Order: Special Victims Unit.

O escritor Bill Scheft, amigo de longa data do ator, confirmou a informação à revista norte-americana The Hollywood Reporter . “Ele tinha muitos problemas de saúde e suas últimas palavras foram: ‘Foda-se, filho da puta’”, disse.

O primeiro trabalho de Munch para a TV foi em 1993, na série Homicide. O último trabalho do comediante foi em 2016, em Law & Order: SVU. Entre esses dois dramas da NBC, Belzer interpretou o detetive em mais oito séries.

O personagem ficou marcado por ser muito inteligente, acreditar em teorias da conspiração, desconfiar do sistema e sempre buscar a Justiça. Laraine Newman, integrante do elenco original do programa Saturday Night Live, também lamentou a morte do comediante.

“Estou tão triste em saber da morte de Richard Belzer. Eu amava tanto esse cara. Ele foi um dos meus primeiros amigos quando cheguei a Nova York para fazer o SNL. Uma das pessoas mais engraçadas de todos os tempos. Um mestre no trabalho com a multidão. Descanse em paz, querido”, escreveu.

