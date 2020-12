Ricardo Silveira é o maquiador queridinho das celebridades - TNOnline

Continua após publicidade

O maquiador Ricardo Silveira é o queridinho das celebridades. Profissional há 20 anos, é especializado em maquiagem para noivas, mas também atende mulheres que pretendem ficar deslumbrantes em outras ocasiões. Com o compartilhamento dos resultados e de dicas no Instagram, Ricardo ganhou notoriedade nacional no assunto.



Com a agenda cheia, Ricardo é frequentemente procurado pelas famosas quando precisam garantir uma maquiagem impecável, como no caso de Juju Salimeni, Wanessa, Nicole Bahls e outras tantas celebridades atendidas pelo profissional.

Além do profissionalismo, Ricardo entrega amor, atenção e cuidado às clientes. Por meio do projeto “Ricardo Silveira for all”, ele atende atende as noivas no endereço em que elas preferirem e, por isso, firmou uma série de parcerias com estúdios de Vitória e do interior do estado. “É o dia da noiva, ela precisa se sentir confortável, estar em um lugar que gosta e ser cuidada como merece”, afirmou ele em um vídeo publicado em seu Instagram.

Com isso, Ricardo poderá dar ainda mais atenção às mulheres no dia mais feliz da vida delas: o dia do sim.

O maquiador é, além de uma referência entre as celebridades, um queridinho das noivas no Brasil. Ele também compartilha uma série de conteúdos sobre maquiagem em seu Instagram, que já conta com mais de 130 mil seguidores. Assim, as pessoas que o acompanham podem aplicar as dicas na rotina e, deste modo, ficarão sempre com a maquiagem perfeita.

