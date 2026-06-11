Ricardo Rocha é detido por atraso em pensão

O ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão mundial pela seleção brasileira, foi liberado para viajar aos Estados Unidos após quitar uma dívida de pensão alimentícia que havia resultado em sua detenção.

O ex-jogador foi interceptado na manhã de quarta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, momento em que se preparava para embarcar rumo à América do Norte para acompanhar a Copa do Mundo.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

- leia mais: Homem invade pastelaria, agride mulher e ameaça cliente em Jandaia do Sul

A abordagem no terminal carioca ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Ceará. Imediatamente após ser detido pelas autoridades no aeroporto, Ricardo Rocha providenciou o pagamento integral do montante financeiro devido.

Com a comprovação da regularização da pendência, a Justiça revogou a ordem de prisão, permitindo que o ex-atleta fosse solto e autorizado a seguir com seus planos de viagem internacional.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

📲Entre no nosso canal de notícias do WhatsApp do TN



Nota da defesa de Ricardo Rocha

"Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento de decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis".