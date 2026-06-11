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Ricardo Rocha é detido por atraso em pensão

Ex-jogador se preparava para ir aos EUA acompanhar o torneio quando foi interceptado pela polícia no RJ

Escrito por Da Redação
Publicado em 11.06.2026, 08:51:51 Editado em 11.06.2026, 08:51:46
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Ricardo Rocha é detido por atraso em pensão
Autor Foto: Reprodução/Redes sociais.

O ex-zagueiro Ricardo Rocha, tetracampeão mundial pela seleção brasileira, foi liberado para viajar aos Estados Unidos após quitar uma dívida de pensão alimentícia que havia resultado em sua detenção.

O ex-jogador foi interceptado na manhã de quarta-feira no Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, momento em que se preparava para embarcar rumo à América do Norte para acompanhar a Copa do Mundo.

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A abordagem no terminal carioca ocorreu em cumprimento a um mandado de prisão expedido pela Justiça do Estado do Ceará. Imediatamente após ser detido pelas autoridades no aeroporto, Ricardo Rocha providenciou o pagamento integral do montante financeiro devido.

Com a comprovação da regularização da pendência, a Justiça revogou a ordem de prisão, permitindo que o ex-atleta fosse solto e autorizado a seguir com seus planos de viagem internacional.

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Nota da defesa de Ricardo Rocha

"Em razão das notícias veiculadas nesta data envolvendo o nome de Ricardo Rocha, sua defesa vem esclarecer que o episódio decorreu de uma divergência relacionada aos valores apontados no cumprimento de decisão judicial, questão que foi imediatamente submetida à análise e esclarecida perante o Poder Judiciário.

Após os esclarecimentos apresentados pela defesa, a medida foi prontamente revogada, restabelecendo-se a normalidade da situação.

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Ricardo Rocha lamenta que uma questão de natureza estritamente processual, envolvendo informações protegidas por segredo de justiça, tenha sido exposta de forma precipitada e com enfoque sensacionalista, antes conclusão dos esclarecimentos necessários.

O ex-atleta sempre pautou sua trajetória pelo respeito às instituições, transparência e cumprimento de suas obrigações, permanecendo à disposição da Justiça para todos os esclarecimentos cabíveis".

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Copa do Mundo detenção jurídico notícias esportivas pensão alimentícia Ricardo Rocha
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