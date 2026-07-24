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Ribeirão Preto decreta estado de emergência após temporal; uma pessoa morreu

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 24.07.2026, 12:52:00 Editado em 24.07.2026, 13:01:20
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O prefeito de Ribeirão Preto, Ricardo Silva (PSD), no interior de São Paulo, decretou estado de emergência após o temporal que causou uma série de estragos na cidade nesta sexta-feira, 24. Até o momento, a Prefeitura de Ribeirão Preto confirmou a morte de um idoso, de 82 anos.

O vendaval causou bloqueios de vias, quedas de árvores, destelhamentos e levou ao fechamento temporário do Hospital das Clínicas.

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O prefeito instalou um gabinete de crise para atender as ocorrências. Equipes da Defesa Civil estadual foram enviadas para Ribeirão Preto para auxiliar as autoridades municipais.

O coronel Otávio Augusto de Lima Seminate, coordenador da Defesa Civil Municipal, explicou que a intensidade da rajada de vento atingiu 121 km/h e houve o registro de 21 mm de chuva em apenas 20 minutos.

"Estamos mapeando o cenário em Ribeirão Preto, com todas as pastas municipais envolvidas, com apoio do prefeito desde o início da manhã. Também estamos buscando apoio da Defesa Civil estadual, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros", afirmou.

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A estrutura de uma academia desabou no bairro Vila Amélia. No bairro Jardim Salgado, uma residência desabou e uma pessoa morreu. Outra pessoa foi socorrida com ferimentos leves após a estrutura de uma residência no bairro Vila Virgínia desabar.

"Nós estamos com o HC interditado neste momento. Nós estamos com a Santa Casa no gerador, o Santa Lúcia no gerador, a Beneficência suspensa também, com todos os exames, o setor de imagem todo. Então, nós temos agora na cidade, uma cidade com 750 mil habitantes, apenas 13 leitos de urgência funcionando", disse.

Algumas escolas municipais foram abertas para abrigar pessoas desalojadas, caso necessário. De acordo com o Corpo de Bombeiros, são 250 ocorrências de queda de árvores.

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De acordo com a Defesa Civil estadual, três equipes estão em deslocamento para os municípios de Ribeirão Preto, Guariba e Taquaritinga, para prestar apoio às ações de resposta.

A Rodovia SPA-325/322 (Avenida Bandeirantes), entre Ribeirão Preto e Sertãozinho, e a rodovia Mário Donegá (SP-291), que liga Ribeirão Preto a Pradópolis, foram interditadas temporariamente devido à queda de árvore sobre as pistas.

As chuvas ainda causaram estragos Taquaritinga, Dumont, Guariba e Barrinha.

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CLIMA/RIBEIRÃO PRETO/TEMPORAL/MORTE/ESTADO DE EMERGÊNCIA
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