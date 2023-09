Reurbanização da Orla de Balneário Camboriú é aprovada

Na noite de segunda-feira (21), o Conselho da Cidade de Balneário Camboriú (Concidade-BC) lançou a proposta de uma revitalização abrangente da Orla da cidade, com a promessa de melhorias na infraestrutura e embelezamento da região.

continua após publicidade

A corretora especialista em apartamentos Frente Mar, Daniela M. Saucedo, mostrou-se otimista com a iniciativa: "A reurbanização da Orla de Balneário Camboriú representa não apenas uma transformação estética, mas uma valorização imensurável para toda a cidade e, especialmente, para o mercado imobiliário frente ao mar."

Detalhes do Projeto Foto por Hed Marketing

O sonho de uma Orla de Balneário Camboriú ainda mais linda está prestes a se tornar realidade. O projeto Orla BC tem um objetivo super legal: transformar 18 partes da nossa querida Avenida Atlântica. E sabe o que isso significa? Uma avenida toda moderna e cheia de melhorias!



continua após publicidade

E não é só a parte de cima da avenida que vai mudar. Estamos falando das obras de drenagem e da tal macrodrenagem. Basicamente, essas obras vão ajudar a água da chuva a encontrar seu caminho mais facilmente, evitando alagamentos.

Ah, e sabe como vamos pagar por todas essas melhorias? A Emasa conseguiu um empréstimo de R$100 milhões. Metade desse dinheiro vai ser usado justamente para essa parte da macrodrenagem.

Daniela M. Saucedo, corretora especialista em apartamentos Frente Mar, comentou sobre o projeto: “É incrível ver como Balneário Camboriú está sempre se renovando. Essa revitalização vai valorizar ainda mais os imóveis por aqui, especialmente aqueles de Frente Mar. Quem investe na cidade sabe que está fazendo um bom negócio.” E é isso! A cidade cresce, os moradores curtem um espaço mais bonito e moderno, e quem investe também ganha. Todo mundo fica feliz!

continua após publicidade

Construção Civil na Mira

Balneário Camboriú é uma cidade em constante evolução. Com praias deslumbrantes e arranha-céus, a cidade não para de crescer. Mas você sabia que, por trás dessa paisagem incrível, há um setor que faz toda a diferença? Estamos falando da construção civil.

A construção civil é como o coração que bate forte e dá vida a todos esses prédios e espaços urbanos que a gente tanto ama. E agora, essa potência da construção tem um novo desafio pela frente: a reurbanização da Orla de Balneário Camboriú.

Pare e pense em como seria fantástico aproveitar todo o know-how dessas empresas, que já construíram tantos prédios incríveis, para dar uma repaginada na nossa orla. A proposta é justamente essa! Unir forças com o setor da construção civil para que, juntos, possam transformar os 18 trechos da Avenida Atlântica.

continua após publicidade

Mas, por que a construção civil? Simples. As empresas desse setor têm algo que é difícil de encontrar: excelência, eficiência e uma experiência de anos. Elas já mostraram que sabem fazer, e fazer bem. Por isso, a ideia é trazer essa "mágica" da construção para o projeto da orla.

Daniela M. Saucedo, aquela corretora especialista em apartamentos Frente Mar, falou sobre isso e não poupou elogios. Ela disse: "Com a expertise das nossas construtoras e essa visão moderna de renovação, acredito que a cidade vai experimentar uma revitalização sem precedentes." E olha, vindo de alguém que entende tanto de imóveis e da cidade, essa é uma grande afirmação!

continua após publicidade

Imagina a combinação da técnica das Construtoras, como a FG Construtora, que se destaca com One Tower com, o mais alto frente mar do país, a Embraed Empreendimentos referência internacional pelo seu padrão de acabamento trazendo o Edifício Hyde Atlântica 4312 e o Aurora Exclusive Home e a Construtora Pasqualotto & GT, com Edifício Yachthouse, com o desejo da população de ter uma orla mais moderna e acessível. É uma receita de sucesso!

No final das contas, o que todos querem é uma Balneário Camboriú ainda mais bonita e pronta para o futuro. E com a ajuda da construção civil, esse sonho está cada vez mais perto de se tornar realidade. Vamos juntos nessa construção?

Macrodrenagem em Destaque no projeto

Balneário Camboriú é mais do que uma bela paisagem de praia. É uma cidade vibrante, cheia de vida, cultura e energia. Mas, por trás de todo esse brilho, há desafios que precisam ser enfrentados para garantir um futuro ainda mais brilhante. E um desses desafios é o sistema de drenagem.

continua após publicidade

A macrodrenagem, em particular, vem ganhando destaque nesse cenário. Para quem não está familiarizado, essa técnica é uma abordagem ampla e profunda de gerenciar as águas da chuva e prevenir alagamentos. Em cidades litorâneas como Balneário Camboriú, onde o solo muitas vezes não consegue absorver rapidamente a água das chuvas intensas, esse tipo de sistema é mais do que necessário, é vital.

Imagine estar na cidade durante um dia de chuva torrencial. A água começa a se acumular nas ruas, criando poças e, em alguns casos, verdadeiros "rios" que podem atrapalhar o trânsito e até mesmo entrar nas casas. Esse é um cenário que ninguém quer, não é mesmo? E é aqui que entra a importância da macrodrenagem.

Essa técnica promete transformar esse cenário. Ela é como um grande sistema de canais, túneis e reservatórios que trabalham juntos para captar, direcionar e armazenar as águas das chuvas, evitando que elas se acumulem nas ruas e causem transtornos.

Daniela M. Saucedo, a corretora especialista em apartamentos Frente Mar, tem uma visão muito clara sobre isso. Ela destaca: "É um passo fundamental para resolver questões de alagamentos e melhorar o bem-estar dos moradores e visitantes."

E não é só sobre prevenir alagamentos. É também sobre criar um ambiente mais seguro e agradável para todos. A macrodrenagem é uma daquelas soluções silenciosas, que atuam nos bastidores, mas que têm um impacto gigante na vida da cidade e de quem a habita. E com o comprometimento de todos, em breve, Balneário Camboriú contará com uma infraestrutura ainda mais robusta para enfrentar os desafios do clima e garantir dias mais tranquilos e seguros para todos.

Agilidade no Processo

O objetivo é acelerar o processo de implementação do projeto, dada a sua importância para a cidade. A macrodrenagem, devido à sua complexidade, será executada fora da temporada turística, enquanto as obras de reurbanização poderão ocorrer durante todo o ano.

Daniela concluiu: "Essa reurbanização é uma promessa de um futuro brilhante para Balneário Camboriú. Os residentes e investidores podem esperar grandes coisas à medida que esta visão se torna realidade."

Redação: Bruna Bozano



Siga o TNOnline no Google News