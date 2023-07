Resultados do Fies 2023 do segundo semestre são divulgados; confira

Siga o TNOnline no Google News

O resultado do processo seletivo para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 2023 do segundo semestre foi divulgado nesta terça-feira (11). Os candidatos devem acessar o portal do Fies.

O Fies é um programa do governo federal de financiamento das mensalidades na graduação em instituições privadas de ensino superior.

Para confirmar o financiamento, o estudante deverá fazer a complementação da inscrição entre os dias 12 e 14 de julho.

Como fazer a complementação da inscrição do Fies

Acessar o Fies Seleção, no endereço eletrônico (clique aqui) e complementar a sua inscrição para contratação do financiamento

Validar as suas informações em até 5 dias úteis na Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da instituição de ensino escolhida, por meio da entrega física ou digital da documentação exigida.

Validar suas informações em um agente financeiro em até 10 dias, contados a partir do terceiro dia útil imediatamente subsequente à data da validação da inscrição pela CPSA.

Cronograma do Fies

Resultados (pré-selecionados): 11 de julho;

Complementação da inscrição: de 12 a 14 de julho;

Convocação da lista de espera: 18 de julho a 29 de agosto.

Aqueles que não forem pré-selecionados na chamada única, serão automaticamente incluídos na lista de espera.

