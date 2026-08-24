Resultado da Lotomania concurso 2967 sairá nesta terça-feira (25); saiba mais

Loteria deveria ter sido sorteada nesta segunda-feira (24), mas o sorteio foi remanejado sem a Caixa explicar a razão

A Caixa Econômica Federal informou na noite desta segunda-feira (24) que o sorteio da Lotomania concurso 2967, com o prêmio de R$ 17,5 milhões, foi transferido para esta terça-feira (25), às 11h da manhã. Ainda não foi informado o motivo da mudança de dia e horário do sorteio da loteria, que deveria acontecer às 21h desta segunda-feira.

A Lotomania concurso 2967 sorteia o prêmio de R$ 17,5 milhões. Os números são sorteados pela Caixa Econômica Federal (CEF) a partir das 21h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa. Com acompanhamento em tempo real pelo portal TNOnline, o sorteio acontece direto do Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo (SP).

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Como jogar na Lotomania

Na Lotomania, o apostador deve escolher 50 números entre 100 disponíveis no volante. Ganha prêmio quem acerta 15, 16, 17, 18, 19 ou 20 dezenas. Há também a premiação especial para quem não acerta nenhum número. Também é possível participar da Lotomania por meio de apostas múltiplas ou bolões.