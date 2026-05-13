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Resultado da isenção do Enem 2026 é liberado nesta quarta-feira, 13

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 13.05.2026, 11:38:00 Editado em 13.05.2026, 11:47:52
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Estudantes que solicitaram isenção da taxa de inscrição do Enem 2026 já podem conferir se o benefício foi aprovado. O resultado foi divulgado nesta quarta-feira, 13, pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e está disponível na Página do Participante, com acesso pela conta Gov.br.

A isenção da taxa é destinada a estudantes matriculados no 3º ano do ensino médio em escolas públicas, além de candidatos que cursaram todo o ensino médio na rede pública ou como bolsistas integrais na rede privada.

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Participantes inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) também tinham possibilidade de ser contemplados, conforme os critérios de renda estabelecidos pelo edital.

O sistema também informa a partir desta quarta-feira o resultado das justificativas de ausência para quem faltou aos dois dias de prova do Enem 2025 e pretende fazer o exame gratuitamente neste ano.

Agora, quem teve a gratuidade aprovada deve aguardar a abertura das inscrições para efetivar a participação no Enem 2026.

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Já em caso de pedido negado o estudante poderá entrar com recurso entre os dias 13 e 19 de maio, segundo o cronograma do Inep. Os resultados desses pedidos serão divulgados no dia 25.

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