Restos mortais de russo atacado por tubarão são encontrados no animal

Os restos mortais do russo Vladimir Popov, 24 anos, atacado e morto por um tubarão em Hurghada, no Mar Vermelho, na última semana, foram encontrados dentro do animal.

Depois do ataque, o animal foi capturado e morto por banhistas. Além disso, confirmaram a identidade do espécime: tubarão-tigre.

De acordo com a agência de notícias Al Arabiya, o animal foi dissecado por especialistas. Durante os exames, eles encontraram os restos mortais do jovem russo dentro do intestino do tubarão.

Imagens divulgadas na internet mostram o jovem se debatendo. Segundos depois, a água fica manchada de sangue, e Vladimir tenta nadar ao ser repetidamente atacado pelo tubarão, até desaparecer.

Com informações do Metrópoles.

