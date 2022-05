Restaurante serve comida em pote de cachorro e gera polêmica

Da Redação

Uma hamburgueria de Sobradinho, Distrito Federal, está causando polêmica entre alguns clientes, após servir porções em potes de ração de cachorro. Nos comentários das avaliações do Google sobre o restaurante "Roots Parrilla e Defumação", elogios e reclamações se misturam.

“Achei de péssimo gosto ser servido com vasilha pra cachorro comer. Extremamente decepcionado com a experiência. Até voltaria, mas é ‘modernismo’ demais para o meu gosto”, comentou Lucas Dallaio. Felliane Almeida também mostrou indignação: “Achei horrível a ideia de servirem em vasilhas de cachorro”.



Um dos comentários com mais expressão foi o de Rafaella Lenz Zimmer, que foi ao local no dia 15 de maio e achou a ideia de servir no pote de ração para cachorro uma “infeliz surpresa”. “Chegamos e fomos bem recebidos, mas daí pra frente todo o resto nos frustrou bastante”. Segundo a mulher, tanto a porção de batata chips quanto a salada de batata foram servidas na vasilha.

“Qual a lógica? Não se encaixa com a proposta de ambiente que o restaurante tem e nem faz sentido”, complementou. “Pagamos um valor alto e saímos bastante incomodados. Espero, de coração, que possam melhorar”.

A reportagem do Metrópoles entrou em contato com Rafaella que afirmou que não voltará ao espaço. “Foi uma experiência bem chata, principalmente porque é um local com valores um pouquinho mais altos e, mesmo que não fosse, não valeria a experiência”, contou em entrevista.





O que diz o restaurante



Procurado, Marcondes Trindade, um dos sócios do estabelecimento, explicou que a Roots tem um conceito que quebra um pouco o tradicional. “Nossa persona é um cara da roça, que não liga muito pro linguajar, algo bem ‘roots’ mesmo. Nossa decoração é assim e nossa forma de servir não podia ser diferente”, comentou.

Segundo ele, algumas comidas são servidas em cerâmicas que foram da obra. “Temos isso, além de alguns alguns acompanhamentos que vão numa vasilha que normalmente a galera usa pra comida de cachorro, mas nenhum cachorrinho comeu nos potes da Roots não”, afirmou o empreendedor.

Marcondes ressaltou ainda que, normalmente, não há incômodo quanto ao recipiente. “A galera não se incomoda não, acha até engraçado”, finaliza.





Fonte: Informações do Metrópoles.