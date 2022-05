Restaurante de Paola Carosella é boicotado nas redes sociais

Da Redação

Nesta segunda-feira (23), Paola Carosella causou polêmica nas redes sociais, porém nada relacionado ao seu trabalho como chef de cozinha ou Youtuber. Durante uma entrevista ao DiaCast, canal do Youtube, a argentina criticou os eleitores de Jair Bolsonaro (PSL).

“É muito difícil se relacionar com quem apoia Bolsonaro por dois motivos: ou porque é um escroto, ou porque é burro”, pontuou Paola. O pronunciamento fez com que o nome da cozinheira ficasse entre os assuntos mais comentados do Twitter.

Os eleitores do atual presidente da República levantaram a hashtag #VoltaParaArgentinaCozinheirae pedem que a ex-MasterChef seja investigada pela Polícia Federal, retorne para seu país de origem e, ainda, sugerem um boicote aos restaurantes da cozinheira.

Vamos ajudar a mandar a dançadeira de tango embora!#VoltaParaArgentinaCozinheira — Freu Rodrigues🇧🇷🇧🇷 (@freu_rodrigues) May 23, 2022

Se ela não me conhece mas me qualifica de escroto e burro, me deu também o direito de entrar no Google e avaliar desqualificadamente os seus restaurantes.

Que faça o mesmo quem também se sentiu assim 🤜🇧🇷🤛

#VoltaParaArgentinaCozinheira pic.twitter.com/p4vK9Y5qah — Xoom🇧🇷 (@RrjrX) May 23, 2022

E leva as bostas de restaurantes #VoltaParaArgentinaCozinheira pic.twitter.com/BhV3kCi0ss May 22, 2022

Convoco a todos a denunciar a @PaolaCarosella na @ReceitaFederal para que investigue como ela ficou rica da noite para o dia, se pagou todos os impostos e para a @policiafederal veja sua situaçao migratoria, como o conseguiu #VoltaParaArgentinaPaola #VoltaParaArgentinaCozinheira — Reinaldo Dos Santos (@ReinaldoProfeta) May 23, 2022

O momento aconteceu após Rafa Dias, um dos apresentadores do programa, perguntar sobre como Paolla faz para lidar com as pessoas que votaram no Bolsonaro e ainda são a favor do atual presidente da República.



Depois de sete temporadas no MasterChef, Paola Carossella deixou o reality show culinário da Band. “Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, agradeceu a chef.

Fonte: Informações do Metrópoles.