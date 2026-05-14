Ressaca destrói parte de passarela em Santos e área é interditada

A ressaca derrubou parte de uma passarela em uma praia de Santos, no litoral de São Paulo, durante a madrugada desta quarta-feira, 13. De acordo com a prefeitura, ninguém ficou ferido.

A estrutura está localizada no Canal 4. Imagens publicadas nas redes sociais mostram os danos causados pelas fortes ondas, que destruíram parte da passarela e do corrimão. De acordo com a Prefeitura de Santos, equipes da Defesa Civil estiveram no local para realizar uma vistoria e constataram que não há risco de desabamento.

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A área foi isolada pela Prefeitura Regional da Zona da Orla/Intermediária até o próximo sábado, 16.

Nova onda de frio

A intensa massa de ar polar que fez cair as temperaturas em São Paulo e outras áreas do Brasil nos últimos dias deve começar a perder força neste fim de semana. No entanto, apesar da elevação gradual das temperaturas no centro-sul do País ao longo da semana, uma nova frente fria está prevista para o próximo fim de semana.

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De acordo com Climatempo, a partir da sexta-feira, 15, uma nova frente fria irá avançar pelo oceano e provocar nova mudança nas condições do tempo, principalmente no Sul e no Sudeste.

Além da nova queda nas temperaturas, há previsão de aumento da nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva em capitais como São Paulo. O próximo fim de semana também deve começar com temperaturas mais amenas e tempo instável em parte do centro-sul do Brasil.