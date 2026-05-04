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Ressaca atinge o Rio de Janeiro com ondas de até 3 metros; veja a previsão do tempo

Escrito por Redação O Estado de S. Paulo (via Agência Estado)
Publicado em 04.05.2026, 13:42:00 Editado em 04.05.2026, 13:52:22
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A atuação de uma frente fria no litoral do Sudeste derrubou as temperaturas e deixou o mar agitado no Rio de Janeiro no primeiro fim de semana de maio. O cenário provocou uma ressaca que começou no domingo, 3, e deve persistir até terça-feira, 5, de acordo com alerta emitido pela Marinha do Brasil. O comunicado indica a possibilidade de ondas que podem atingir até 3 metros de altura.

Esse cenário está associado ao avanço de uma frente fria pelo centro-sul do País, com características típicas de inverno. Segundo informações da Climatempo, o sistema chegou acompanhado de um ciclone extratropical e de uma massa de ar frio de origem polar, o que contribui para a agitação do mar na costa do Sul e do Sudeste, além de provocar temporais, rajadas de vento e queda mais acentuada de temperatura, principalmente na região Sul e em áreas pontuais do Sudeste.

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Diante das condições do mar, o Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio (COR-Rio) orienta que moradores e visitantes adotem medidas de precaução. A recomendação é evitar o banho de mar e a prática de esportes aquáticos em áreas afetadas, além de não permanecer em mirantes ou em pontos próximos à água durante o período do alerta.

Frequentadores das praias devem seguir as orientações das equipes do Corpo de Bombeiros, enquanto pescadores são aconselhados a não sair para o mar. Também é indicado evitar o uso de ciclovias à beira-mar caso as ondas avancem sobre essas áreas.

Segundo o Sistema Alerta Rio, a cidade terá, nesta segunda-feira, 4, influência de ventos úmidos vindos do oceano. A previsão indica céu variando entre nublado e parcialmente nublado, com possibilidade de chuva fraca e isolada com ventos mais intensos à tarde.

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As temperaturas entram em elevação ao longo do dia, com mínima prevista de 16°C e máxima de 30°C.

Já entre terça e sexta-feira, 8, a tendência é de diminuição da nebulosidade e tempo firme, sem previsão de chuva. Os ventos seguem variando entre fracos e moderados.

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CLIMA/RIO/CICLONE EXTRATROPICAL/RESSACA/MAR
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