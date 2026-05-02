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Residência pega fogo após ser atingida por raio; saiba mais

Casa foi completamente consumida pelas chamas no RS; saiba mais

Escrito por Da Redação
Publicado em 02.05.2026, 17:37:22 Editado em 02.05.2026, 17:37:16
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Residência pega fogo após ser atingida por raio; saiba mais
Autor Chamas altas se formaram após raio - Foto: Corpo de Bombeiros/RS

Uma residência foi completamente destruída por um incêndio na tarde desta sexta-feira (1º), em Rio Grande, na região sul do Rio Grande do Sul. O incidente, ocorrido por volta das 13h30 no bairro Hidráulica, foi provocado pela queda de um raio que atingiu a fiação elétrica do imóvel, dando início às chamas.

-LEIA MAIS: Toldo cai sobre ponto de ônibus durante ventania no centro de Apucarana

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar (CBM), apesar da gravidade do fogo, que consumiu a estrutura da casa, não houve registro de vítimas. A ocorrência mobilizou as equipes de socorro logo após a descarga atmosférica, mas o imóvel foi rapidamente tomado pelo incêndio devido à intensidade do fogo.

O estado permanece sob atenção meteorológica devido aos temporais que atingem diversas regiões do Rio Grande do Sul.

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Bombeiros incendio raio Rio Grande segurança
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