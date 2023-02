Resgate: jiboia é encontrada dentro de sala de aula em creche

Da Redação

Quando os militares chegaram no local, encontraram a jiboia escondida atrás de um armário de ferro

Uma cobra jiboia foi encontrada dentro de uma sala de aula em uma creche localizada no município de Manacapuru, no interior do Amazonas. O Corpo de Bombeiros foi acionado para fazer o resgate do animal nesta sexta-feira (24).

Conforme os socorristas da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar (CIBM), que atenderam a ocorrência, a cobra oferecia perigo para os alunos e funcionários da instituição de ensino.

Quando os militares chegaram no local, encontraram a jiboia escondida atrás de um armário de ferro dentro da sala de aula. De acordo com eles, ela estava tentando se proteger. Após realizarem todos os procedimentos de segurança, os bombeiros capturaram a cobra.

Ainda segundo a 2ª CIBM, a cobra não apresentava ferimentos e, após o resgate, foi devolvida ao seu habitat natural.





Fonte: Informações g1.

