Resgate encontra destroços de avião que caiu em Ubatuba

Destroços foram encontrados nas áreas de busca do acidente com um avião bimotor entre as regiões de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, e Paraty, no litoral do Rio de Janeiro.

A aeronave desapareceu na noite da quarta-feira (24), mas as buscas por vítimas começaram na quinta-feira (25) pela manhã.

Um corpo foi resgatado pelo avião da FAB (Força Aérea Brasileira), transportado e entregue aos órgãos competentes para os procedimentos. Por meio de nota, a FAB se solidarizou com a família da vítima e informou que continua atuando nas buscas aéreas no local do acidente por meio de um helicóptero e com o auxílio do Centro de Coordenação de Salvamento Aeronáutico de Curitiba.

"A Força Aérea Brasileira (FAB) lamenta informar que as equipes de resgate a bordo do helicóptero H-36 Caracal do 3°/8° GAV, unidade da FAB sediada na Base Aérea de Santa Cruz (Basc), localizaram o corpo de uma vítima não identificada na área de busca, provavelmente do acidente envolvendo a aeronave de prefixo PP-WRS, que se encontrava desaparecida no litoral do estado do Rio de Janeiro", disse por meio de nota.

O Corpo de Bombeiros realiza buscas desde a quinta-feira (25) para localizar o avião e a Força Aérea diz que as buscas ainda continuam.