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Resgatado em Goiás, menino de 9 anos dormia em tapete de banheiro e era agredido com fios

Criança passava horas trancada em banheiro de bar, comia no local e não ia ao colégio

Escrito por Da Redação
Publicado em 03.07.2026, 17:40:15 Editado em 03.07.2026, 17:47:08
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Resgatado em Goiás, menino de 9 anos dormia em tapete de banheiro e era agredido com fios
Autor Caso ocorreu em Aparecida de Goiânia - Foto: Divulgação/Polícia Civil

Um menino de 9 anos foi resgatado pela Polícia Civil após ser encontrado em situação de maus-tratos em Aparecida de Goiânia (GO). A criança era obrigada a passar horas trancada no banheiro de um bar, onde se alimentava e dormia em cima de um tapete. O pai e a madrasta da vítima foram presos em flagrante na última quinta-feira (2) pelo crime de maus-tratos majorado.

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O resgate ocorreu em um estabelecimento comercial localizado no Setor Central da cidade, de propriedade do pai da criança. A família vivia em um quarto nos fundos do imóvel. O caso chegou ao conhecimento das autoridades após uma denúncia anônima apontando a situação degradante. Em depoimento especial, o menino confirmou que estava fora da escola e que, há meses, sua rotina se restringia ao banheiro. Ele também relatou ser vítima de agressões físicas frequentes: o pai utilizava fios para bater nele, enquanto a madrasta usava utensílios de cozinha.

A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) informou que a criança apresentava marcas de violência pelo corpo. Segundo o menino, ele era mantido no banheiro como castigo por ser "teimoso".

Durante o interrogatório na delegacia, o pai e a madrasta optaram por permanecer em silêncio.

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Após ser retirado do local, o menino foi imediatamente acolhido pelo Conselho Tutelar e encaminhado para um abrigo municipal. A polícia conseguiu localizar a mãe biológica da criança em Goiânia. No entanto, o menino continuará sob a proteção do Estado até que as autoridades competentes realizem uma avaliação rigorosa do ambiente familiar, garantindo que ele seja entregue a um parente que possa assumir a guarda com total segurança.

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abuso familiar Aparecida de Goiânia conselho tutelar maus tratos Proteção Infantil resgate de crianças
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