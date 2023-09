Reservatório de água rompe em Florianópolis e destrói pontos da cidade

Apesar do estrago, não houve óbitos no ocorrido

Na madrugada desta quarta-feira (6), por volta das 02h00, uma tragédia aconteceu no bairro Monte Cristo, na região Continental de Florianópolis, capital de Santa Catarina. Um reservatório de água da Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan), rompeu e deixou imagens chocantes no local. Veja fotos e vídeo abaixo.

Conforme informações, a estrutura rompida deixou inúmeros estragos, em específico, na rua Luiz Carlos Prestes, onde o reservatório que comporta cerca de 8 milhões de litros de água estava localizado.

A estrutura foi mais antiga ficou intacta, porém a que foi construída em 2022 acabou colapsando e causando o estrago de tamanha proporção.

Foto por Da Redação

Uma moradora do local relatou que "Em segundos começou alagar tudo, foi um prejuízo muito grande, muita gente perdeu tudo, casa, carro...tudo! Por sorte ninguém perdeu a vida!".

Foto por Da Redação

Além disso, de acordo com Edson será feito um levantamento na região para permitir que os moradores que não tiveram problemas sérios em suas residências possam retornar.

Segundo o prefeito de Florianópolis, Topázio Neto, o incidente pegou todos de surpresa nesta madrugada quando foi constatado o rompimento do reservatório da Casan. Topázio aponta que as equipes da prefeitura estiveram no local desde as primeiras horas para ajudar a população atingida pela tragédia.

