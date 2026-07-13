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Reprovação à privatização de metrô e trem cresce em São Paulo, aponta Datafolha

Escrito por Redação (via Agência Estado)
Publicado em 13.07.2026, 15:59:00 Editado em 13.07.2026, 16:07:47
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A maioria da população paulista é contra a privatização das linhas de trens e metrô. Levantamento Datafolha divulgado nesta segunda-feira, 13, mostra que 56% dos entrevistados se declararam contrários a concessão dos serviços à iniciativa privada.

O índice das pessoas que são contra a privatização das linhas de metrô aumentou 9 pontos percentuais na comparação com a última pesquisa, realizada em março de 2023. O pOrcentual dos que aprovam a privatização do serviço caiu de 48% para 37%.

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O número dos que desaprovam a privatização das linhas de trem da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) cresceu 8 pontos percentuais e chegou a 53%. Os que se declaram a favor são 39%, ante 49% em 2023.

Porto de Santos

Metade dos entrevistados também se opuseram a privatização do Porto de Santos (50%), um aumento de 5 pontos percentuais desde 2023. A parcela daqueles que se dizem favoráveis à desestatização caiu de 43% para 31%.

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O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu, em 2023, a privatização do Porto de Santos, no litoral paulista, como o caminho para levar prosperidade à região. "Quero privatizar o Porto de Santos porque isso é a diferença entre prosperidade e pobreza na Baixada Santista", declarou o governador ao participar de fórum realizado pelo grupo Voto.

A privatização do porto era uma das bandeiras de Tarcísio ainda como ministro do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Após a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2022, o então ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, retirou o Porto de Samtos do Programa Nacional de Desestatização (PND).

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