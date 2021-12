Da Redação

Repórter é atacada por porcos durante gravação de matéria

Uma repórter da TV Integração, afiliada da Globo em Uberlândia, Minas Gerais, passou por um perrengue durante a gravação de uma matéria sobre a baixa procura por leitões no Natal.

continua após publicidade .

Aline Fonseca tentou fazer uma passagem perto dos animais, porém, os porcos ficaram agitados com a presença da repórter. A cena foi ao ar no Globo Rural do último domingo (19/12).

Em um vídeo que está circulando nas redes sociais, a profissional aparece abaixada entre os porquinhos, que acabam mordendo as pernas e puxando as roupas dela. Por um triz que a mulher não cai.

continua após publicidade .

Depois disso, a reportagem foi filmada com a jornalista separada dos leitões por um muro.



Com informações; Metrópoles.