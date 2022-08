Repórter descobre ao vivo que vai ser pai de um menino; assista

Da Redação

A equipe de produção foi a responsável por organizar a surpresa para o repórter Patrick Lima

Um chá revelação para lá de inusitado aconteceu nesta quarta-feira (10) em um telejornal da TV Tem, afiliada da Rede Globo, em São José do Rio Preto, no Estado de São Paulo. Vídeos do momento circulam nas redes sociais e encantam os internautas. Assista no final da matéria.

A equipe de produção foi a responsável por organizar a surpresa para o repórter Patrick Lima, que trabalha atua no município de Votuporanga (SP). Ele já e pai de duas meninas, uma jovem de 24 anos e uma criança de 3 anos. Mas, durante uma reportagem ao vivo sobre dicas de presentes para o Dia dos Pais, o jornalista descobriu que será pai de um menino pela primeira vez.

Para fazer a revelação, a apresentadora Kátia Gradela chamou Lima sob o argumento de que ele é o único repórter da emissora que é pai. “Mas acho que vocês estão aprontando alguma coisa comigo. Pressinto”, disse o repórter, sem entender o que estava acontecendo.

Em seguida, Kátia anunciou que o colega de trabalho será pai pela terceira vez e comunicou o chá revelação ao vivo, no TEM Notícias 1ª edição.

"Você sabe que a nossa produção tem a missão de encontrar boas histórias. E acabamos descobrindo que pode ser que você ganhe um terceiro presente de Dia dos Pais. É isso mesmo? Vem um bebezinho por aí?", perguntou a jornalista.

Com um sorriso estampado no rosto, Patrick disse que um terceiro herdeiro ou herdeira estava a caminho. "Inclusive, minha mulher está fazendo ultrassom neste momento. Ou já deve ter terminado. O médico disse que, talvez, daria para saber o sexo hoje. Como homem bonito faz mulher bonita, acho que vai vir uma princesa", respondeu o repórter.

A apresentadora, então, revelou que a equipe da TV TEM já sabia o resultado do exame e que o mostraria as imagens do ultrassom em primeira mão. "Quer saber se é menino ou menina? Se prepara que vamos transformar o TEM Notícias em um chá revelação. Se a luz do estúdio ficar cor de rosa, será uma menina. Se a luz ficar azul, será um menino", brincou Kátia.

Patrick acompanhava o telejornal em uma televisão pequena instalada em cômodo onde cobria a preparação para o Festival Literário de Votuporanga e viu a luz do estúdio ficar azul.

"Me gritaram aqui na orelha. Está um reflexo na televisão. É um menino. Estávamos pressentindo então. Você de azul, e eu também. Vocês são demais. Estou realmente sem palavras. Muito legal saber dessa forma. Estava estranhando essa questão de foto, de presente dos Dias dos Pais, mas vocês, realmente, me deram um presentão ao vivo. Isso vai virar meme", disse o repórter.

Depois do telejornal, Patrick agradeceu novamente aos colegas da TV TEM pela surpresa. "Vocês são demais. Vou repetir! Nem sei o que falar! Muito obrigado mesmo pela surpresa. Chá revelação ao vivo vai ficar na história."

Assista o vídeo postado nas redes sociais da TV TEM:





Fonte: Informações do g1.

