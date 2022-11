Repórter da Globo empurra torcedor no Catar; assista o vídeo

Da Redação

O profissional da Globo foi surpreendido com o esbarrão de um torcedor. Sem saber que estava ao vivo, ele o empurrou

Na manhã desta sexta-feira (18), durante a transmissão do programa "Bom dia, Brasil", o repórter Eric Faria entrou ao vivo para falar sobre a Copa do Mundo 2022, no Catar. O profissional da Globo foi surpreendido com o esbarrão de um torcedor. Sem saber que estava ao vivo, ele o empurrou para fora do quadro de gravação e fechou a cara.

"Que susto", disse Ana Luiza Guimarães, a âncora do programa, completando logo depois. “Está tudo bem, Eric?”. Ao perceber que estava ao vivo, o repórter desconversou sobre a situação e explicou a atitude: "Estou em um local muito cheio por aqui".

Após a situação passar, Eric Faria se retratou de sua atitude. “Levei um susto. Ele acabou esbarrando em mim e eu acabei tendo essa reação exagerada por impulso. Deveria ter pedido desculpas a ele”, disse o jornalista.

A atitude do repórter gerou muitas críticas nas redes sociais. “Mostrou quem realmente é nos bastidores, intolerante e mal educado. O mano esbarrou nele, não fez por mal, e pediu desculpas”, disse um usuário. “Precisava disso? Olha lamentável a atitude do repórter”, detonou outro. “Só um empurrãozinho de paz e amor”, brincou mais um.

Assista:





Fonte: Informações do Metrópoles.

