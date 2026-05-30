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Repórter da Band sofre agressão de homem durante entrada ao vivo na TV; veja

A jornalista Jéssica Aquino realizava uma reportagem sobre a venda de milho no período junino quando foi surpreendida pela agressão

Escrito por Da Redação
Publicado em 30.05.2026, 16:33:33 Editado em 30.05.2026, 16:33:25
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Uma repórter foi agredida com empurrões e tapas durante uma transmissão ao vivo de um programa da TV Arapuan, afiliada da Band, nesta sexta-feira (29) no Mercado Central de João Pessoa (PB). A jornalista Jéssica Aquino realizava uma reportagem sobre a venda de milho no período junino quando foi surpreendida pela agressão no meio da transmissão.

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Segundo apurado, a profissional participava de uma entrada ao vivo para comentar com o apresentador sobre o tema quando foi atingida por empurrões e tapas. A cena, transmitida ao vivo, levou o apresentador Bruno Pereira a encerrar o link às pressas no estúdio. Jéssica Aquino ficou em estado de choque e chegou a chorar após o ocorrido.

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Horas depois, a repórter se manifestou por meio de nota informando que sofreu a agressão durante o trabalho, relatando ter tido apenas hematomas leves e afirmando estar bem e em segurança, recebendo apoio necessário. "Quero agradecer imensamente cada mensagem de carinho, ligação atenciosa e todo o apoio que recebi. A solidariedade de colegas, amigos e de quem me acompanha, juntamente com o apoio familiar, fez toda a diferença nesse momento", disse.

Repórter da Band sofre agressão de homem durante entrada ao vivo na TV; veja
AutorFoto: Reprodução/TV Arapuan

A TV Arapuan também divulgou nota oficial nas redes sociais após a repórter ser agredida. A emissora informou que prestou apoio à profissional e que medidas cabíveis estão sendo tomadas. "Nossa repórter está fisicamente bem, mas permanece abalada emocionalmente. Ela tem recebido todo o apoio da equipe da direção da emissora. Repudiamos qualquer forma de violência contra profissionais de imprensa no exercício de sua função. O trabalho de informar a população é essencial e precisa ser respeitado. O caso foi registrado e as providências cabíveis estão sendo tomadas", informou a nota.

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