Repórter assediada em jogo do Flamengo se casa no sábado; entenda

A repórter Jéssica Dias, da ESPN, foi assediada antes da semifinal da Libertadores que aconteceu nesta quarta-feira (07), no Maracanã. Jéssica acompanhava a chegada da torcida do lado de fora do estádio e estava falando ao vivo quando um homem, sem autorização, deu um beijo em seu rosto.

O assediador, identificado como Marcelo Benevides Silva, tinha ido ao estádio com o filho e foi preso em flagrante pelo crime cometido. Em depoimento à polícia, a jornalista da contou que o oficial de Justiça já vinha a molestando antes de aparecer ao ar, com xingamentos e beijos no ombro.

Devido a repercussão do caso, Jéssica utilizou seu perfil no Instagram para informar a amigos e familiares que vai se casar neste sábado (10) e, por esse motivo, não irá responder mensagens ou se pronunciar sobre o caso. "Preciso focar no que será um dos momentos mais felizes da minha vida. Estou recebendo muitas mensagens e pedidos de entrevista. Agora não consigo. Em breve volto para falar sobre o ocorrido", disse ela.

Como aconteceu?

Em outra publicação em suas redes sociais, Jéssica Dias fez um desabafo e contou como tudo aconteceu. "Foi só um beijinho no rosto. Não. Não foi. Antes vieram muitos xingamentos e importunação, porque o ao vivo demorava. Pedi calma e para que ele não ficasse xingando, não precisava", disse Jéssica. Confira a postagem no final da matéria

Conforme depoimento da jornalista, ela se virou para ele e pediu que parasse com os xingamentos e que se acalmasse. Marcelo se aproximou, pediu desculpas, mas botou a mão no ombro dela e o beijou.

A repórter se esquivou, e Marcelo, agora em frente à câmera, tentou dar outro beijo. O repórter-cinematográfico que a filmava interveio, ordenando que o torcedor se afastasse. Jéssica, então, entrou no ar, com Marcela atrás dela.

Conforme a ESPN, quando o oficial de Justiça assediou a repórter ao vivo, a equipe que acompanhava Jéssica conseguiu segurar o assediador e pediu para a Polícia Militar que o levasse para a delegacia. O homem foi levado para a 19ª DP, na Barra da Tijuca.

Na audiência de custódia, que aconteceu ainda nesta quarta-feira (07), o Juizado Especial Criminal manteve a prisão e a converteu em preventiva. Na manhã desta quinta-feira (8), o torcedor foi transferido para a Cadeia Pública José Frederico Marques, em Benfica, na Zona Norte do Rio.







Pronunciamento

O Flamengo e a ESPN repudiaram a atitude do torcedor rubro-negro.



“O Clube de Regatas do Flamengo repudia o assédio cometido por um torcedor rubro-negro com a jornalista da ESPN Jéssica Dias durante reportagem antes da partida desta noite. É lamentável que atos repugnantes como este, que não representam a Nação Rubro-Negra, ainda aconteçam.”

Também em nota, a ESPN afirmou que “a repórter Jéssica Dias foi vítima de assédio na porta do Maracanã, onde trabalhava na cobertura de Flamengo x Velez”.

“Atitudes como essa não cabem hoje no nosso planeta, seja em um jogo de futebol ou na casa de qualquer mulher. Nossa equipe que acompanhava a Jéssica conseguiu segurar o agressor e pediu à polícia que o encaminhasse para a delegacia do Maracanã.

Jéssica, como toda mulher deve fazer, registrou boletim de ocorrência. A ESPN e a Disney repudiam qualquer tipo de agressão contra as mulheres. A empresa vai dar todo apoio a nossa repórter e esperamos que o agressor seja punido com todo o rigor que a lei permite.”





Publicação de Jéssica Dias

Fonte: Informações do g1.

