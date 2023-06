Repercussão: Simpsons 'previram' desaparecimento de submarino?

A série animada "Simpsons" faz sucesso na internet por conta de suas previsões, inclusive o que deixa as pessoas incrédulas é que muitos desses eventos se concretizaram. Os internautas recuperaram dois episódios na noite dessa quarta-feira (21) que tratam sobre acidentes com submarinos, mantendo uma certa ligação com o veículo aquático da OceanGate que desapareceu no último domingo (18) em uma expedição para observar os destroços do Titanic.

continua após publicidade

O episódio mais comentado nas redes sociais foi o 19º da nona temporada, chamado "Na onda do mar". Nesse capítulo, Homer, Barney e Moe entram na reserva da marinha e em um treinamento acabam passando por momentos de apuros: o submarino nuclear em que estavam sofre um acidente e desaparece. No desenho, o caso ganhou repercussão e foi parar em todos os jornais de Springfield.

Veja:

continua após publicidade

- LEIA MAIS: Internautas dizem que 'Os Simpsons' previu coronavírus

Outro episódio resgatado foi o 10º da 17º temporada, chamado ‘O pai de Homer’. Nele, o patriarca da família Simpsons descobre que não é filho do Vovô e sim de Mason Fairbanks, um bem-sucedido caçador de tesouros marinhos. Juntos, eles embarcam em uma busca por itens de valor no fundo do mar. A bordo de um submarino individual, Homer se perde e acaba preso em corais. Após o acidente, o oxigênio acaba e ele desmaia.



Assista:

continua após publicidade

Vale lembrar que Mike Reiss, escritor e produtor de ‘Os Simpsons’, mergulhou três vezes no submersível Titan para ver os destroços do Titanic. Segundo ele, apesar de ter sido uma boa experiência, as falhas na comunicação são alguns dos principais desafios. O escritor também afirmou que sempre esteve ciente da possibilidade de ter morrido durante a viagem, no ano passado.



Com informações do Estado de Minas.

Siga o TNOnline no Google News