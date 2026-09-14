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Remédio da AstraZeneca para câncer de mama não atinge objetivo em estudo de estágio avançado

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A AstraZeneca informou que seu novo medicamento em comprimido contra o câncer de mama não atingiu, em um ensaio clínico de fase avançada, o objetivo principal de retardar o avanço da doença.

A farmacêutica britânica avaliou o remédio Etcamah, em combinação com o Ibrance, da Pfizer, como tratamento de primeira linha para pacientes com um tipo de câncer de mama avançado que não haviam recebido nenhum tratamento sistêmico anterior para a fase avançada da doença.

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A combinação de medicamentos apresentou uma melhora numérica no retardamento dos sinais de agravamento do câncer em comparação com a terapia padrão, mas não o suficiente para ser considerada estatisticamente significativa.

O perfil de segurança observado foi consistente com o histórico já conhecido de cada um dos medicamentos.

*Com informações da Dow Jones Newswires

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SAÚDE/CÂNCER/MAMA/ASTRAZENECA/MEDICAMENTO/TESTES
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