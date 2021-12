Da Redação

Religioso é afastado após se vestir como drag queen nos EUA

Um pastor fez uma apresentação utilizando uma peruca rosa, unhas de acrílico envernizadas, botas e um vestido brilhante no Sul de Indiana, Estados Unidos. Craig Duke dublou a música "We R Who We R", da cantora Kesha.

"Eu só queria dizer isso", declarou o religioso após sua performance como drag queen para a série da HBO "Nós estamos aqui". "Se você está se perguntando se há esperança e um futuro e um deus que ama você... Oh, sim, há! Não espere até ter permissão para fazer o que foi feito para você fazer. Saia e ame a todos", disse.



Entretanto, o que o religioso quis transmitir não foi recebido com a mesma empolgação por alguns membros da igreja metodista Newburgh United, onde ele serve como pastor principal.

Segundo o Religion News Service, os líderes do templo decidiram "dispensar Duke dos deveres pastorais".

Mitch Gieselman, superintendente da Conferência Metodista Unida de Indiana, disse, entretanto, que Duke não pediu demissão, nem renunciou. Afastado das pregações, ele receberá um corte "significativo" no salário até 28 de fevereiro, data em que ele e sua esposa, Linda, terão que se mudar da sua casa, que é fornecida pela igreja.



"Embora haja uma diversidade de opiniões sobre as implicações morais das ações do reverendo Duke, ele não foi considerado como tendo cometido qualquer ofensa passível de cobrança ou outra violação do Livro Metodista Unido de Disciplina", disse Gieselman, de acordo com o "Evansville Courier & Press".

"Chegou o ponto em que o conflito e a raiva cresceram demais e, portanto, para minha saúde mental também, eu comecei a recuar, e disse ao meu superintendente distrital que o conflito era tanto que eu era incapaz de ser um líder eficaz", disse Duke ao Religion News Service.

