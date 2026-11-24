Um relatório produzido pela Agência Brasileira de Inteligência (Abin) em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgado nesta terça-feira, 24, aponta que as duas maiores facções criminosas do País, o Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV), adotam estratégias diferentes para expansão de seus negócios pelo território brasileiro.

Enquanto o PCC foca na diversificação de esquemas ilícitos e no fortalecimento de rotas para importar cocaína de países vizinhos e destiná-la para o mercado interno ou para outros continentes, o CV prioriza o controle territorial, explorando vácuos deixados pela facção paulista e expandindo-se por áreas como a Amazônia, berço da Rota do Solimões.

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"O PCC tem uma propensão a ser um ator mais transnacional atualmente. Ou seja, está mais interessado nesses fluxos mais estratégicos, com destaque para o mercado transnacional da cocaína", afirma ao Estadão David Marques, gerente de programas do Fórum. Europa, África e Ásia são tidos como os destinos mais frequentes da droga.

"Já o Comando Vermelho tem um DNA mais territorializado: interessa-se mais pelo domínio territorial, por aquela prática do varejo, e abre margem para um modelo de desenvolvimento, de expansão que poderia ser comparado a franquias, por exemplo, o que dá uma certa liberdade para as lideranças locais construírem sua atuação."

O estudo aponta que, paralelamente, o CV conta hoje com uma rede para homiziar lideranças com atuação em diferentes regiões que entram na mira da polícia ou de traficantes rivais. Como mostrou o Estadão, alguns deles chegam a pagar até R$ 150 mil mensais para se manterem protegidos em comunidades da capital fluminense.

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Conforme o estudo, intitulado "Cenários do Crime Organizado no Brasil", a concentração de lideranças do CV em comunidades do Rio é um "componente importante na expansão da facção". "A convivência no mesmo ambiente permite que essas lideranças fortaleçam redes logísticas de aquisição e escoamento de armas e entorpecentes, bem como aprendam e repliquem em seus estados práticas de exploração territorial", diz o material.

Ao todo, hoje há 31 facções relevantes no País, incluindo uma estrangeira (a venezuelana Tren de Aragua, com forte presença em Roraima). O PCC possui atuação de destaque em 22 unidades federativas, enquanto o Comando Vermelho está em 19. "É inegável que toda organização que trabalha com o narcotráfico no Brasil hoje tem, de alguma forma, de lidar com a influência desses dois players mais estratégicos", afirma Marques.

"Essas duas organizações sintetizam modelos de atuação que, de certa forma, organizam o mercado criminal brasileiro. Seja você uma organização criminosa que não é PCC ou Comando Vermelho, você vai ter de lidar com essa presença, seja se aliando a uma para fazer guerra contra outra ou tentando manter um aspecto de neutralidade", acrescenta.

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Em junho, os Estados Unidos oficializaram a classificação das duas facções como organizações terroristas. A medida foi divulgada à revelia do governo Luiz Inácio Lula da Silva. O governo brasileiro entende que a designação permitiria, no limite, que os EUA promovessem uma operação militar em território nacional.

Especialistas ouvidos pelo Estadão manifestam receio sobretudo em relação à insegurança jurídica e a possíveis impactos ao mercado financeiro, uma vez que operações recentes apontam, por exemplo, o elo do PCC com a economia formal. Os pesquisadores afirmam ainda que a decisão pode comprometer a soberania nacional e, na prática, até mesmo dificultar a troca de informações entre os países.

Comando Vermelho avança pelas regiões Norte e Nordeste

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O estudo demonstra que, apesar de se manter como um ator relevante no cenário criminal brasileiro, o PCC tem apresentado tendência de enfraquecimento no domínio de territórios de varejo e no apoio à massa carcerária, principalmente em Estados das regiões Norte e Nordeste. "Esse cenário resultou na perda de espaço para o CV e grupos locais em Estados como Alagoas, Amazonas, Ceará e Rio Grande do Norte", aponta o relatório.

De acordo com o material, um possível menor suporte destinado a aliados e a células estaduais dessas duas regiões nos últimos anos teria ligação direta com o redirecionamento do foco de atuação da cúpula da facção em São Paulo para a exportação de entorpecentes para outros continentes, especialmente Europa e África.

O enfoque no tráfico internacional tem surtido resultados: estimativa do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) indica que o PCC tem lucrado cerca de R$ 10 bilhões ao ano, sobretudo com o envio de cocaína para outros continentes. Investigações indicam que a facção paulista hoje tem membros espalhados por ao menos 28 países.

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O relatório aponta que, ainda focando mais no tráfico transnacional e preterindo o domínio territorial em algumas regiões, o PCC é a facção que possui atuação relevante na maior quantidade de unidades federativas (22). Em seis delas a facção é considerada a principal força (São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso do Sul, Roraima e Piauí), além de disputar controle em outras quatro (Alagoas, Goiás, Pernambuco e Tocantins).

O diagnóstico não significa que a facção não atue em outros Estados, sobretudo se houver oportunidades de negócios. Como mostrou o Estadão, para driblar o domínio do Comando Vermelho nos rios da Amazônia, o Primeiro Comando da Capital e facções menores têm intensificado o uso de aviões e helicópteros para transportar cocaína.

Rota Caipira continua central no modelo de negócios do PCC

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O estudo destaca ainda que, apesar do enfraquecimento do PCC no Norte e Nordeste, o grupo criminoso "mantém prevalência no cenário criminal do cinturão estratégico para o narcotráfico pela Rota Caipira, notadamente no Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná e São Paulo, indicando que a perda relativa de foco no varejo de drogas ocorre em regiões consideradas menos estratégicas para as diretrizes atuais da cúpula da facção".

Paralelamente, o Comando Vermelho, presente expressivamente em 19 unidades federativas, tem forte atuação não só no Rio, berço da facção, mas especialmente em Estados do Norte e do Nordeste. O relatório indica que a facção carioca encontra-se predominantemente em sete unidades federativas (Rio, Mato Grosso, Rondônia, Acre, Amazonas, Pará e Ceará) e disputa outras quatro (Alagoas, Goiás, Paraíba e Tocantins).

Além de PCC e Comando Vermelho, o Terceiro Comando Puro (TCP) é a única facção criminosa com atuação em mais de dois Estados. Fundada no Rio em 2002 a partir de dissidência do extinto Terceiro Comando, a organização criminosa expandiu sua atuação nos últimos anos a partir de conexões estabelecidas com criminosos de outros Estados.

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"O movimento caracteriza-se pela formação de uma rede flexível de alianças baseada na oportunidade de negócios e de ocupação de espaço como polo de oposição ao Comando Vermelho, além do pragmatismo comercial", indica o relatório. Em alguns casos, o TCP tem se aliado até mesmo ao PCC para fazer frente ao rival carioca em algumas regiões, apontam investigações às quais a reportagem teve acesso.

Atualmente, o TCP possui presença relevante na Bahia, no Espírito Santo, em Minas Gerais e no Rio. A organização criminosa teve a atuação identificada ainda, por meio de alianças com grupos criminosos locais, no Acre e Amapá. "A estratégia de expansão baseia-se no homizio de lideranças regionais em complexos de favelas cariocas dominados pela facção na capital fluminense, como Maré, Israel, Serrinha e Pedreira", aponta o relatório.

Conforme a Abin, o estudo divulgado nesta terça baseou-se em modelos internacionais de avaliação de ameaças adaptados à realidade brasileira. A agência indica que as tratativas para a realização do documento foram conduzidas ao longo de diversas reuniões entre representantes da Abin e do Fórum durante pelo menos dois anos.