Rei Harald V da Noruega morre aos 89 anos após agravamento de infecção

O rei Harald V, da Noruega, morreu aos 89 anos nesta sexta-feira (28), informou o Palácio Real. Monarca mais velho em exercício na Europa, ele ocupava o trono desde 1991 como chefe de Estado do país, uma monarquia constitucional em que o soberano desempenha funções predominantemente cerimoniais. Com a confirmação do falecimento, a linha de sucessão passa ao príncipe herdeiro Haakon, que já atuava como regente durante o afastamento do pai.

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O chefe de Estado estava internado no Hospital Universitário de Oslo desde o dia 17 de agosto. Harald V recebia tratamento com cortisona para combater uma anemia hemolítica — doença que reduz a quantidade de glóbulos vermelhos no sangue — e também lutava contra uma infecção bacteriana sanguínea. O quadro de saúde apresentou forte piora no dia 27 de agosto, quando a Casa Real classificou a situação como muito grave, mobilizando a presença da rainha Sonja e de demais familiares no centro médico.

O agravamento da saúde do monarca causou comoção nacional e alterou a rotina do governo norueguês. Diante das notícias sobre a gravidade do quadro, o primeiro-ministro Jonas Gahr Støre cancelou uma viagem oficial à Alemanha, enquanto a emissora pública de televisão modificou sua grade para fazer a cobertura do caso. Na capital, cidadãos prestaram homenagens depositando flores na entrada do Palácio Real.

A saúde de Harald V vinha inspirando cuidados intensivos nos últimos anos, o que o levou a diminuir gradualmente a agenda de trabalho. Em 2024, após passar mal durante uma viagem de férias à Malásia, o rei passou por um procedimento para o implante de um marca-passo definitivo. Apesar da redução dos compromissos oficiais imposta pela idade e pelas condições físicas, ele descartou publicamente a possibilidade de abdicação, reiterando que considerava o juramento prestado ao país um compromisso vitalício.

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Nascido em 21 de fevereiro de 1937 na propriedade de Skaugum, Harald era filho do então príncipe herdeiro Olav e da princesa Märtha, além de neto do rei Haakon VII. O seu nascimento teve peso histórico por ser o primeiro de um príncipe em solo norueguês em 567 anos. Na ocasião, como as regras de sucessão vetavam herdeiras do sexo feminino, a chegada do menino assegurou a continuidade masculina do trono, sobrepondo-se às duas irmãs mais velhas, Ragnhild e Astrid.

A infância do soberano foi marcada pelo exílio durante a Segunda Guerra Mundial. Aos três anos, após a invasão da Noruega pelas tropas da Alemanha nazista em abril de 1940, Harald precisou deixar o país com a mãe e as irmãs. A família refugiou-se inicialmente na Suécia e depois mudou-se para os Estados Unidos, retornando à terra natal apenas em junho de 1945, com o término do confronto e o fim da ocupação militar.

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Harald tornou-se o príncipe herdeiro direto em 1957, ano da morte de seu avô Haakon VII e da subida de seu pai ao trono como rei Olav V. A partir desse período, passou a desempenhar tarefas oficiais do Estado e a representar a diplomacia norueguesa no exterior. A ascensão definitiva à chefia de Estado ocorreu em 17 de janeiro de 1991, data da morte de Olav V, culminando com o juramento oficial perante o Parlamento norueguês quatro dias após assumir a coroa.

SUCESSÃO

Com a confirmação do falecimento, a linha de sucessão passa ao príncipe herdeiro Haakon, que já atuava como regente durante o afastamento do pai.

Haakon VIII assume o trono após o falecimento do pai nesta sexta-feira (28) - Foto: Divulgação/Instagram @thenorwegianroyalhouse Haakon VIII assume o trono após o falecimento do pai nesta sexta-feira (28) - Foto: Divulgação/Instagram @thenorwegianroyalhouse



