Rei das Multimídias: há 15 anos ofertando inovação para carros de luxo

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

A Rei das Multimídias é uma empresa varejista de São Paulo que se consolidou como referência no mercado de multimídias automotivas.

continua após publicidade .

Ali Fadel, empresário por trás da marca, explica que a multimídia de um carro se refere ao sistema de entretenimento e informações embutido no painel do veículo: “Geralmente, oferece recursos avançados, como um display touchscreen de alta resolução, conectividade Bluetooth para telefones celulares e dispositivos de áudio, navegação por GPS, rádio por satélite, controle de clima e acesso à internet”, conta.

Nos carros de luxo, a multimídia pode contar com recursos ainda mais refinados, como câmeras de visão 360 graus, reconhecimento de gestos e voz, integração com sistemas de assistência ao motorista e muito mais.

continua após publicidade .

“Em geral, os sistemas de multimídia em carros de luxo são projetados para oferecer uma experiência de condução mais confortável e luxuosa, além de aumentar a segurança e conveniência”, explica o empresário.

Não à toa, possuir uma multimídia tecnológica e repleta de funções valoriza ainda mais o veículo: “Esses sistemas de entretenimento e informações são considerados recursos desejáveis e atraentes para muitos compradores de carros de luxo, se tornaram um grande diferencial”, conta.

Com tanto conhecimento e experiência no segmento, Ali Fadel fez da Rei das Multimídias a líder de vendas no setor, destacando-se por oferecer novidades tecnológicas, produtos de última geração e de alta performance.

continua após publicidade .

Hoje, a empresa é referência em São Paulo graças ao trabalho que vem desempenhando ao longo de seus 15 anos de história.

Atualmente, a loja comercializa seus produtos em todo o território brasileiro, atendendo clientes famosos, como a TCAR, e oferecendo uma ampla variedade de marcas renomadas e universais em seu catálogo.

A equipe da loja Rei das Multimídias está altamente capacitada para proporcionar não só um atendimento especializado, mas também uma experiência de compra excepcional durante a personalização do seu multimídia.

continua após publicidade .

Para conferir o catálogo de produtos e ficar por dentro das novidades da loja, basta acessar o Instagram da marca ou enviar uma mensagem para o WhatsApp oficial.

A empresa também está no TikTok, com o perfil "reidasmultimidias", onde é possível acompanhar as últimas novidades e produtos oferecidos.