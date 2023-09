Registros de estupro crescem 13,7% em SP

O número de estupros registrados pela Polícia Civil no Estado de São Paulo aumentou 13,7% de janeiro a agosto deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado. Em 2022 foram 8.401 registros, enquanto que em 2023 o número subiu para 9.554.

Em agosto deste ano foram 1.306 casos, aumento de 10,7% em relação a agosto de 2022, quando foram registrados 1.180 casos.

Os dados integram balanço divulgado na segunda-feira, 25, pela Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP).

A pasta atribui o aumento dos registros à redução da subnotificação. "De acordo com a doutora Jamila Ferrari, coordenadora estadual Delegacias de Defesa da Mulher, o aumento de registros indica que agora as vítimas possuem mais confiança para procurar a polícia e denunciar os criminosos", afirma o texto.

Segundo a secretaria, os furtos também aumentaram, no acumulado de janeiro a agosto, comparado com o ano passado. Foram 382.966 casos registrados neste ano, número 3,2% maior do que no mesmo período do ano passado.

Apesar da alta no período de oito meses, no mês de agosto houve redução de 0,7% em comparação com agosto de 2023 - foram 49.681 casos em 2022 e 50.010 em 2023.

Os demais índices de criminalidade foram reduzidos. Os homicídios dolosos (intencionais) caíram 10% no acumulado de janeiro a agosto, comparado com o mesmo período de 2022. Foram 1.882 naquele ano e 1.693 casos neste. Segundo a secretaria, o número é o menor registrado para o período desde que a série histórica começou, em 2001.

No comparativo mensal, o recuo foi ainda maior, de 10,5%. Em agosto de 2022 foram 228 ocorrências e neste ano, 204. O total foi o segundo menor registrado em 23 anos, ficando atrás apenas de 2019, que teve um caso a menos.

Também houve queda em todas as modalidades de roubo. Os de carga foram os que mais recuaram, com 6,4% a menos no período de janeiro a agosto: de 4.229 em 2022 para 3.959 neste ano. No mês passado foram registrados 468 roubos de carga, 0,2% a menos do que os 469 contabilizados em agosto de 2022.

Os roubos de veículos diminuíram 18% em agosto: 3.448 em 2022 e 2.827 casos neste ano. O recuo foi de 5,4% no período acumulado de janeiro a agosto: 25.610 em 2022 e 24.235 ocorrências neste ano.

Nos últimos oito meses, os roubos a banco caíram de 13 para 7 ocorrências, e em agosto, de 3 para 1. Já os roubos em geral tiveram queda de 3,1% de janeiro a agosto - foram 153.702 registros em 2023 - e de 7% no oitavo mês do ano, com 18.886 casos.

Os latrocínios também recuaram, alcançando o menor número para o período acumulado desde 2001, quando a série histórica começou. A queda foi de 1,9% de janeiro a agosto, de 105 para 103. No mês, porém, houve dois casos a mais, com 9 registros.

Os furtos de veículos diminuíram 9,4% no mês de agosto (8.724 em 2022 e 7.903 neste ano), mas no acumulado de oito meses houve alta de 1,3%, com 62.972 casos.